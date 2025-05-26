استبدال أميال «سكاي واردز طيران الإمارات» بتذاكر «كوكاكولا أرينا»

كشف برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» عن توسيع نطاق عروض «سكاي واردز إكسكلوسيفز»، التي توفر تجارب فريدة للأعضاء من محفظة الرعاية الواسعة لشركة طيران الإمارات، لتشمل الآن تذاكر ضيافة حصرية للفعاليات الفنية والرياضية في «كوكاكولا أرينا»، أكبر صالة مغلقة متعددة الأغراض في دبي.

وأفادت «طيران الإمارات» في بيان، بأنه بات بإمكان أعضاء البرنامج اعتباراً من أمس، استبدال أميالهم بتذاكر لحضور الحفلات الغنائية والموسيقية والعروض الكوميدية والبطولات الرياضية وغيرها الكثير من الفعاليات المقامة في «كوكاكولا أرينا».

وبموجب هذه الشراكة يمكن لأعضاء برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» ابتداءً من 5000 ميل، استبدال الأميال بتذكرتي ضيافة مع مقاعد مميزة، مع التمتع بأفضل إطلالات بانورامية على المسرح.

وقال نائب رئيس أول «سكاي واردز طيران الإمارات»، الدكتور نجيب بن خضر: «تحظى عروض (سكاي واردز إكسكلوسيفز) بشعبية متنامية، ويسعدنا توسيع نطاق هذه العروض لتشمل تذاكر الضيافة في (كوكا كولا أرينا)، ما يتيح للأعضاء الآن استبدال الأميال والتمتع بتجارب لا تُنسى من خلال حضور أروع العروض الفنية والكوميدية والأحداث الرياضية ضمن موقع ترفيهي رائد».

وأضاف: «نتطلع من خلال هذه الشراكة إلى تقديم أفضل تجارب مكافأة الولاء لأعضاء البرنامج في جميع أنحاء العالم، سواء كانوا من سكان دبي أو من زوار المدينة النابضة بالحياة».

من جهته، قال نائب رئيس أول لتطوير الترفيه والمحتوى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «إيه إس إم جلوبال» والمدير العام لـ«كوكا كولا أرينا»، مارك جان كار: «يسعدنا الترحيب بـ(سكاي واردز طيران الإمارات) كشريك مكافآت الطيران الرسمي لـ(كوكا كولا أرينا)، حيث تجمع هذه الشراكة بين علامتين تجاريتين شهيرتين تتمتعان بشغف مشترك بالتميز».

وأضاف: «ملتزمون معاً بتقديم أفضل مستويات الضيافة والترفيه الحي للسكان والزوار، بدءاً من الحفلات الغنائية والموسيقية والفعاليات الرياضية وانتهاء بالعروض الكوميدية والعائلية».