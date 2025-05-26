ارتفاعات قياسية تتجاوز 21 درهماً في سعر غرام الذهب خلال أسبوع

سجلت أسعار الذهب ارتفاعات قياسية، في نهاية الأسبوع الماضي، بقِيَم راوحت بين 16.5 و21.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات، مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة.

وقال مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات لـ«الإمارات اليوم»، إن عودة أسعار الذهب لتسجيل ارتفاعات وبقِيَم كبيرة، أسهمت في تعزيز إقبال متعاملين على بيع السبائك إلى المتاجر، بمعدلات محدودة، فيما تراجع الطلب على المشغولات الذهبية الجديدة، مع سيطرة مظاهر الترقب على معظم المعاملات، عقب تحقيق المعدن الأصفر مؤشرات سعرية قياسية جديدة.

وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 404.75 دراهم، بارتفاع 21.75 درهماً، مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق، فيما سجل سعر الغرام عيار 22 قيراطاً 374.75 درهماً، بزيادة قدرها 20 درهماً، ووصل سعر الغرام عيار 21 قيراطاً إلى 359.25 درهماً، بارتفاع بلغ 19 درهماً، كما وصل سعر الغرام من عيار 18 قيراطاً إلى 308 دراهم، بزيادة بلغت 16.5 درهماً.

وقال مدير محل «ريكي لتجارة الذهب والمجوهرات»، ريكي داهناك، إن «أسعار المعدن الأصفر سجلت ارتفاعات قياسية جديدة خلال الفترة الأخيرة، بدعم من نمو الطلب على الذهب في الأسواق الدولية، وهو ما انعكس بدوره على الأسواق المحلية التي شهدت بشكل عام مظاهر للترقب من قبل المتعاملين، فيما اتجه بعض المتعاملين لبيع منتجات للسبائك للمتاجر للاستفادة من الزيادات السعرية».

وأضاف أن «عمليات البيع للمتاجر من الممكن أن تشهد نمواً بمعدلات أكبر خلال الفترة المقبلة، مع توجه بعض المتعاملين، الذين يفضلون الانتظار حالياً ترقباً للأسعار، إلى البيع خلال الفترة المقبلة، سواء استقرت الأسعار أم سجلت زيادات جديدة وفقاً للتوقعات».

من جهته، قال مدير المبيعات في محل «دايمو لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديلي سون، إن «الترقب يعد التوجه الأبرز في الأسواق حالياً من قبل المتعاملين، عقب الزيادات السعرية الأخيرة التي جاءت بمعدلات كبيرة تجعل العديد من المتعاملين يفضلون تأجيل قرارات البيع أو الشراء»، لافتاً إلى أن «عمليات بيع السبائك إلى عدد من منافذ البيع مازالت محدودة، ومن المتوقع ارتفاعها بمعدلات أكبر خلال الأيام المقبلة».

وأضاف مسؤول المبيعات في محل «ريج لتجارة الذهب والمجوهرات»، مانجي باليك، أن «تسجيل الذهب معدلات قياسية جديدة في الارتفاعات السعرية أخيراً، ظهرت تأثيراته عبر بطء الطلب على شراء المشغولات الذهبية الجديدة، مع تأجيل العديد من المتعاملين قرار الشراء إلى حين تراجع الأسعار، فيما اتجه بعض المتعاملين في قطاع السبائك إلى عمليات بيع حذرة لمنتجات من السبائك إلى منافذ البيع، خصوصاً من الأوزان المتوسطة، فيما ينتظر بعض المتعاملين ترقب حدوث ارتفاعات جديدة حتى يتجهوا للبيع بمعدلات أكبر».