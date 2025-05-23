«طيران الإمارات» تُشغل 46 رحلة إضافية خلال «الحج» و«الأضحى»

كثّفت شركة طيران الإمارات استعداداتها لموسم الحج العام الجاري، حيث أعلنت تشغيل 33 رحلة إلى كل من جدة والمدينة المنورة، خلال الفترتين، بين 19 و31 مايو الجاري، وبين 10 و16 يونيو المقبل.

وكشفت الشركة، في بيان، أمس، أنها تعتزم تشغيل 13 رحلة إضافية من بعض الوجهات في المنطقة وإليها، تشمل عمّان والدمام والكويت والبحرين، لتلبية النمو المتوقع في الطلب على السفر خلال عطلة عيد الأضحى.

وستنقل «طيران الإمارات» نحو 32 ألف حاج خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة من أسواق رئيسة عدة ضمن شبكتها، مثل الولايات المتحدة وباكستان وإندونيسيا، وجنوب إفريقيا وتايلاند وكوت ديفوار.

وتبدأ تجربة الحج مع «طيران الإمارات» فور وصول الحجاج إلى دبي، حيث تتولى فرق متخصصة في المطار توجيههم بسلاسة من لحظة الوصول وحتى التنقل إلى الفنادق.

وعلى متن الرحلات يحصل الحجاج في جميع درجات السفر على بطاقات تعريفية مخصصة لأمتعتهم تحمل شعار «الحج»، إلى جانب حقيبة خاصة تضم سجادة صلاة، ومسبحة، وزجاجة للمياه، وجوارب مبطنة مقاومة للانزلاق، لتأمين راحة تامة خلال الرحلة.

وتتيح «طيران الإمارات» لكل حاج على رحلات العودة من جدة والمدينة المنورة، حمل عبوة خمسة لترات من مياه زمزم، تُحفظ في عنبر الشحن.

إلى ذلك، أعلنت «طيران الإمارات» تجديد شراكتها الممتدة مع «طيران موريشيوس»، التي تشمل اتفاقية تبادل الرموز على عدد من الوجهات المختارة خارج نقاط تشغيل كل منهما، إلى جانب التعاون في برامج ولاء المسافرين وخدمات مناولة الشحن الجوي.

وقال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «طيران الإمارات»، عدنان كاظم: «تشكّل شراكتنا الاستراتيجية والممتدة مع (طيران موريشيوس) نموذجاً ناجحاً للتعاون طويل الأمد الذي يحقق قيمة حقيقية للعملاء من كلا الناقلتين، من خلال توفير رحلات ربط سلسة على وجهات مختارة، وإمكانية السفر بتذكرة موحدة، والاستفادة من مزايا برامج الولاء عبر الطرفين من كسب واستبدال الأميال بكل سلاسة».