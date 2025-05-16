«دبي للشركات العائلية» يستعرض تعزيز النمو المستدام عبر الأجيال

نظم مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، أمس، أحدث ندوات «سلسلة الحوكمة»، تم خلالها استعراض تجربة عالمية ناجحة لتعزيز النمو المستدام عبر الأجيال للشركات العائلية، وذلك بمشاركة 35 من ممثلي الشركات العائلية في دبي.

وتناولت الندوة استراتيجيات عملية لتخطيط التعاقب القيادي، وتعزيز تفاعل الصف الثاني من قادة الشركات العائلية، حيث تضمنت جلسة حوارية مع ثلاثة من مديري شركة «غرينر إيه جي» العالمية المتخصصة في أنظمة حلول التغليف والتكنولوجيا الحيوية وصناعات التشخيص الدوائية وصناعة المواد الإسفنجية، التي أسستها عائلة «غرينر» في النمسا منذ عام 1868، ونجحت في إدارتها وتوسيع أعمالها في أكثر من 31 دولة عبر خمسة أجيال، وتمت مناقشة الاستراتيجيات التي اتبعتها الشركة في تطوير هياكل الحوكمة وتخطيط التعاقب القيادي بفعالية.

وتضمنت الندوة عروضاً تقديمية لثلاثة أعضاء رئيسين من فريق قيادة «غرينر إيه جي»، هم المدير المالي لـ«غرينر إيه جي» وعضو مجلس الإدارة فيها، هانيس موزر، وعضو مجلس الإدارة منذ عام 2015 وعضو المجلس العائلي منذ عام 2010، كريستوف غرينر، وعضو المجلس الإدارة منذ عام 2020 وعضو المجلس العائلي منذ عام 2015، دومينيك غرينر، حيث قدموا خلال الندوة منظوراً معمقاً حول التعامل الأمثل مع تطوير حوكمة الشركات العائلية، وضمان نجاحها على المدى الطويل.

وتأتي سلسلة الحوكمة في إطار جهود مركز دبي للشركات العائلية، إذ تتضمن سلسلة من الندوات التثقيفية حول القضايا التي تهم الشركات العائلية، بما فيها القوانين وأطر الحوكمة التي تُشكل أساس التخطيط الجيد للتعاقب القيادي.