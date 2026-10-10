«ويتيكس 2026» يستعرض دور الذكاء الاصطناعي في تعزيز الصحة والسلامة

تستضيف الدورة الثامنة والعشرون من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس 2026»، الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، خلال الفترة من 20 إلى 22 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي، مؤتمراً متخصصاً يستعرض دور التقنيات الناشئة في تعزيز الصحة والسلامة المهنية.

وتشهد «منطقة الصحة والسلامة» في المعرض مجموعة من الأركان والفعاليات، من بينها مؤتمر الصحة والسلامة، الذي يتضمن جلسات وندوات تناقش مستجدات الصحة والسلامة المهنية في المدارس والمنازل وأماكن العمل، بمشاركة مسؤولين تنفيذيين وخبراء في مجالات الصحة والسلامة والرفاه النفسي والاستعداد للطوارئ وإدارة المخاطر الناشئة في بيئة العمل.

ويركز المؤتمر على دور الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة في إدارة المخاطر، خصوصاً في البيئات عالية المخاطر، إلى جانب تعزيز العافية والرفاه النفسي وتحسين جودة الحياة، مع التأكيد على أهمية الحوكمة في استخدام هذه التقنيات.

كما تناقش الجلسات الممارسات الوقائية التي تسهم في حماية الإنسان وتعزيز رفاهيته، ودعم أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، ولا سيما الهدف الثالث المتعلق بالصحة الجيدة والرفاه، والهدف الحادي عشر الخاص بالمدن والمجتمعات المستدامة.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، مؤسس ورئيس معرض «ويتيكس»، سعيد محمد الطاير، إن المعرض يدعم أجندة دبي الاجتماعية 33 والاستراتيجية الوطنية لجودة الحياة 2031، الهادفتين إلى تعزيز جودة الحياة في دولة الإمارات.

وأضاف أن مؤتمر الصحة والسلامة يركز على أحدث المستجدات والابتكارات والتقنيات التي تسهم في ترسيخ ثقافة الصحة والسلامة، وحماية الإنسان والممتلكات والبيئة في أماكن العمل والمجتمع.

ومن أبرز الندوات النقاشية التي يتضمنها المؤتمر: «استشراف مستقبل الصحة والسلامة والبيئة: تطوير حلول الذكاء الاصطناعي»، و«البرمجة الحدسية لتحقيق أداء نوعي في الصحة والسلامة»، و«بناء الثقة في أنظمة الذكاء الاصطناعي: الشفافية والأخلاقيات والامتثال»، و«تكامل الذكاء الاصطناعي: الثقة والسلوك والسلامة النفسية في بيئة العمل المعززة بالذكاء الاصطناعي».

كما تشمل الموضوعات «من البيانات إلى الوقاية: توظيف الذكاء الاصطناعي والتحليلات لدعم اتخاذ القرارات في مجالات الصحة والسلامة والبيئة»، و«رفاه القوى العاملة والسلامة السلوكية في العصر الرقمي»، و«الذكاء الاصطناعي والروبوتات بوصفهما عاملين داعمين للسلامة: دروس من الخطوط الأمامية للقطاع الصناعي».