53.4 مليار درهم الأرصدة النقدية لمجموعة الإمارات

أصدرت مجموعة الإمارات، اليوم، تقريرها المالي للسنة المالية 2024-2025، مُسجّلةً مستويات قياسية جديدة في صافي الأرباح، الإيرادات، الأرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين، والأرصدة النقدية.

وسجلت المجموعة أعلى مستوى على الإطلاق في الأرصدة النقدية بلغ 53.4 مليار درهم (14.6 مليار دولار)، بنمو 13% عن السنة المالية السابقة.

وحققت إيرادات قياسية بلغت 145.4 مليار درهم (39.6 مليار دولار)، بنمو قدره 6% مقارنة بنتائج السنة المالية السابقة.