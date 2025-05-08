22 أسبوعاً مكافأة من "مجموعة الإمارات" لموظفيها

منحت "مجموعة الإمارات"، مكافأة للعاملين لديها بعد النتائج المالية القياسية التي حققتها خلال سنتها المالية التي انتهت في مارس الماضي.



وتعادل المكافأة راتب 22 أسبوعاً سيستلمها العاملون في المجموعة ضمن جدول الرواتب خلال شهر مايو الجاري.

وارتفع إجمالي أعداد العاملين في المجموعة بنسبة 9% لتصل إلى 121223 موظفاً، وهو أكبر حجم لها على الإطلاق، في ظل مواصلة طيران الإمارات ودناتا أنشطة التوظيف على مستوى العالم لدعم توسعات عملياتهما وتعزيز قدراتهما المستقبلية.