"دبي للطيران المدني" تشارك في معرض المطارات 2025

تشارك هيئة دبي للطيران المدني في معرض المطارات 2025، أحد أبرز الفعاليات الدولية المتخصصة في صناعة النقل الجوي، حيث تستعرض أحدث خدماتها ومبادراتها الرامية إلى تطوير القطاع، وتحسين كفاءة الحركة الجوية، وتعزيز معايير السلامة والاستدامة.

وتركز مشاركة الهيئة هذا العام على دعم جهود الابتكار والتحول المستدام في خدمات النقل الجوي، إلى جانب تعزيز الشراكات الإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات والمعرفة مع أبرز الخبراء والمتخصصين في القطاع، بما يرسّخ مكانة دبي كمحور عالمي رائد في مجال الطيران.

وفي هذا السياق، صرّح محمد عبدالله لنجاوي، المدير العام لهيئة دبي للطيران المدني، قائلاً: "نحن ملتزمون في الهيئة بدعم مكانة دبي كمركز عالمي للطيران من خلال تطوير خدمات النقل الجوي، وفق أعلى المعايير الدولية. وتُعد مشاركتنا في معرض المطارات 2025 فرصة استراتيجية لتسليط الضوء على جهودنا، وتوسيع نطاق التعاون مع شركائنا حول العالم."

وأضاف: "نولي أهمية قصوى لتعزيز السلامة الجوية وتبني أحدث الابتكارات التي من شأنها دعم تطور الصناعة بشكل مستدام وفعّال".

وتأتي مشاركة الهيئة في هذا الحدث الدولي ضمن التزامها المستمر بتعزيز تنافسية دبي في قطاع الطيران، من خلال تبنّي حلول مبتكرة، وتوسيع آفاق التعاون الدولي، والعمل نحو منظومة طيران مدني أكثر أمانًا، استدامةً، وتطورًا.