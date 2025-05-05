«مالية الشارقة» تستعرض أفضل الممارسات لتعزيز الأداء المالي مع «مالية عجمان»

استقبلت دائرة المالية المركزية في الشارقة وفداً من دائرة المالية في عجمان، حيث تمت مناقشة أحدث التطورات المتعلقة بأفضل الممارسات المالية المطبقة في الدوائر المدعومة في حكومة الشارقة، بهدف تبادل الخبرات، والاطلاع على الآليات المتبعة لتحليل الإنفاق وتقييم الأداء المالي، في سياق تعزيز كفاءة العمليات المالية، وفي إطار تعزيز التعاون بين الدوائر المالية في دولة الإمارات.

واستعرضت دائرة المالية المركزية في الشارقة، الإجراءات المتبعة لرفع التوصيات، بهدف تحسين كفاءة الإنفاق، وتعزيز استفادة الدوائر من الدعم المالي الحكومي، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، كما تمت مناقشة آلية إعداد واعتماد السياسة المالية التي تضمن التوافق مع رؤية إمارة الشارقة، حيث تم تسليط الضوء على مكونات السياسة المالية الأساسية، ومعايير تحديدها بما يتناسب مع التوجهات الاستراتيجية للإمارة.

وأكّدت مديرة إدارة الموازنة بدائرة المالية المركزية في الشارقة، مروة السويدي، حرص الدائرة على تطوير وتحسين العمليات المالية، ومتابعة الدعم الحكومي للجهات المحلية، بما يتماشى مع توجيهات حكومة الشارقة ورؤية إمارة الشارقة الطموحة.

وأضافت أن التعاون المستمر مع الدوائر المالية في الإمارات يُعدّ أحد أوجه تعزيز الكفاءة في الأداء المالي، ويسهم في تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي، حيث نلتزم بتطبيق أفضل الممارسات المالية، وتوفير بيئة مالية متكاملة تضمن تحقيق أقصى استفادة من الموارد المتاحة.

من جانبه، أشار مدير إدارة الموازنات الحكومية بالوكالة في دائرة المالية بعجمان، أحمد الشمري، إلى أن دائرة مالية في عجمان تسعى دائماً إلى تطوير أفضل الممارسات المالية، بما يخدم توظيف الموارد بالطريقة التي تضمن التقدم والرقي لمواطني الإمارة

والمقيمين فيها، كما أشاد بالتعاون مع دائرة المالية، وحث الجميع على المشاركة في الفعاليات والأنشطة التي تدعم الاستقرار المالي وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في دولة الإمارات.