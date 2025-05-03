«دبي التجاري العالمي» يكشف أجندة فعالياته خلال مايو

يواصل مركز دبي التجاري تعزيز ريادة دبي العالمية، من خلال أجندة فعاليات متنوّعة خلال شهر مايو الجاري، والتي تضم مجموعة من المعارض والمؤتمرات العالمية في قطاعات متنوّعة تشمل التصميم الداخلي، والسفر والضيافة، والإعلام والترفيه، والمدفوعات والتجارة الإلكترونية.

ويتضمن جدول المركز الكامل خلال الشهر الجاري، معرض بناء وتجهيز المطارات والقمة العالمية لقادة المطارات، ومعرض ومؤتمر «سيتريد» للقطاع البحري واللوجستي في الشرق الأوسط، ومعرض ومؤتمر الخليج لأمن المعلومات «جيسيك غلوبال» المتخصص في الأمن السيبراني، والتي تُقام جميعها خلال الفترة من 6 إلى 8 مايو.

ويعقد مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وقمة «جيم إكسبو»، في الفترة من 7 إلى 11 مايو، والقمة الشرطية العالمية في الفترة من 13 إلى 15 مايو، والمعرض الدولي للإعلام الرقمي واتصالات الأقمار الاصطناعية (كابسات) خلال الفترة نفسها، كما ينعقد كل من معرض انتجريت الشرق الأوسط المتخصص في مجال الصوتيات والمرئيات والوسائط، ومعرض «سات إكسبو»، وهو منصة متخصصة تهدف إلى دعم الاستثمار والابتكار والتعاون العالمي في قطاعات تكنولوجيا الفضاء والأقمار الاصطناعية، بالتزامن مع «كابسات».

وينطلق معرض «بيبي إكسبو» خلال يومي 16 و17 مايو ليجمع 2025 أفضل العلامات التجارية والخبراء والمتخصصين في مجال رعاية الأم والطفل، لتقديم دليل إرشادي شامل لتربية الأطفال.

وتنطلق دورة هذا العام من معرض «سيملس» الشرق الأوسط في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، تحت شعار «مستقبل التجارة الرقمية»، ويختص بمجالات المدفوعات والتقنيات المالية والخدمات المصرفية والتجارة الإلكترونية وتجارة التجزئة وبطاقات التعريف الشخصية.

وينعقد معرض «كريبتو إكسبو دبي» خلال يومي 21 و22 مايو الجاري كأكبر قمة للعملات المشفرة في دبي، كما تنعقد «قمة أمازون لخدمات الإنترنت في الشرق الأوسط - AWS» يوم 21 مايو الجاري.

وينطلق معرض «إندكس دبي» في الفترة من 27 و29 مايو الجاري ليرسخ مكانته كأبرز فعالية ومنصة رائدة لقطاع التصميم الداخلي والتجهيزات في المنطقة، كما ينعقد معرض الفنادق في دورته الـ24 خلال الفترة نفسها.

. تنظيم مهرجان دبي للألعاب والرياضات الرقمية وقمة «جيم إكسبو»، في الفترة من 7 إلى 11 مايو.