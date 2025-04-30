للعام الـ 24 على التوالي.. سوق دبي الحرة الأفضل في «الشرق الأوسط»

فازت سوق دبي الحرة بجائزة «أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط» للعام الـ24 على التوالي، خلال الحفل السنوي لتوزيع «جوائز بزنس ترافلر ميدل إيست 2025».

ومنذ انطلاقتها في عام 2002، تمثل جوائز «بيزنس ترافيلر الشرق الأوسط»، التي تنظمها «موتيفييت ميديا جروب»، بالتعاون مع شركة «إنكك»، المنصة المرموقة لتكريم التميز في قطاع السفر والضيافة، إذ تسلط الضوء على أبرز الإنجازات عبر 40 فئة، تشمل شركات الطيران والمطارات والفنادق في المنطقة.

وفي إنجاز جديد يعكس مكانتها الريادية، تصدّرت سوق دبي الحرة نتائج استطلاع الرأي الذي أجرته مجلة «بيزنس ترافيلر» بنسختها «الشرق أوسطية»، وذلك من الرابع من فبراير إلى السابع من مارس.

وأفادت سوق دبي الحرة، في بيان، أمس، بأن هذا الفوز جاء بعد تصويت واسع من قراء المجلة ومتابعي منصاتها الإلكترونية، حيث تفوقت «حرة دبي» على منافسة إقليمية قوية ضمت أسواقاً حرة بارزة في مطارات قطر وعُمان والبحرين وأبوظبي.

وقال المدير التنفيذي لسوق دبي الحرة، راميش كيدامبي: «سعداء بهذا التكريم المميز بحصولنا على جائزة (أفضل سوق حرة للتسوق في الشرق الأوسط) للعام الـ24 على التوالي»، وأضاف: «لقد أثبتت سوق دبي الحرة، قدرتها على تحقيق النمو والتطور المطرد، والاحتفاظ بهذا الإنجاز منذ انطلاق الجائزة، حيث تمكّنا من الفوز بها سنوياً من دون انقطاع».