356 لقاء ثنائياً للأعمال بين شركات دبي وموزمبيق

اختتمت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، في العاصمة الموزمبيقية مابوتو، فعاليات بعثتها التجارية إلى أنغولا وموزمبيق، بتنظيم 356 اجتماعاً ثنائياً للأعمال بين شركات من دبي ونظيرتها من موزمبيق، بهدف بناء شراكات جديدة وبحث فرص التوسع التجاري والاستثماري المشترك.

وشارك في فعاليات البعثة التجارية ممثلون عن 19 شركة من القطاع الخاص في دبي متخصصة في مجموعة متنوعة من القطاعات، تشمل تجارة الإلكترونيات، ومنتجات الأنابيب، وحلول حماية العلامات التجارية، وقطاع التجزئة، والأقمشة، والطاقة وحلول التنقل.

وتضمنت فعاليات البعثة في مابوتو تنظيم منتدى بعنوان «مزاولة الأعمال مع موزمبيق»، أقيم بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات في مابوتو، واستقطب المنتدى 349 من المسؤولين وقادة الأعمال، وممثلي الشركات المحلية، لبحث آفاق التعاون وفرص العمل المشترك مع أعضاء وفد البعثة التجارية.

وقال المدير العام لغرف دبي، محمد علي راشد لوتاه: «نحرص على تعزيز انفتاح شركات دبي على الأسواق العالمية الواعدة ومن ضمنها موزمبيق، بما يسهم في دعم تنافسية القطاع الخاص المحلي، وتعزيز نمو حركة التبادل التجاري لدبي مع دول العالم».

وأضاف: «تشكل فعاليات هذه البعثة التجارية منصة حيوية لبناء علاقات تعاون مثمرة، وتمهيد الطريق أمام شراكات تجارية واستثمارية ناجحة بين مجتمعي الأعمال في دبي وموزمبيق».

وخلال فعاليات المنتدى، ركزت غرفة تجارة دبي على استعراض مقومات بيئة الأعمال العصرية في دبي، وسلطت الضوء على المزايا التنافسية التي توفرها الإمارة للشركات الموزمبيقية، كما تم بحث الفرص الواعدة التي توفرها السوق الموزمبيقية للشركات التي تتخذ من دبي مقراً لها.

كما تم خلال فعاليات المنتدى تنظيم جلسة حوارية تناولت أهم الميزات التجارية والاستثمارية التي تتمتع بها موزمبيق، ومقومات أسواقها في كل القطاعات الرئيسة، وآليات الشراكات التجارية ومزاولة الأعمال في السوق الموزمبيقية بالنسبة لشركات دبي.

وحددت غرفة تجارة دبي مجموعة من القطاعات الواعدة للتصدير من دبي إلى موزمبيق، في مقدمتها القمح، والسيارات، وأجهزة الهواتف المحمولة، والأسماك المجمدة، إضافة إلى مستلزمات التشخيص الطبي، والأجهزة المخبرية، والمنسوجات والموصلات الكهربائية، أما بالنسبة لأهم القطاعات التي توفر فرصاً استثمارية في موزمبيق بالنسبة لشركات دبي، فتتمثل في الصناعات الزراعية، والسياحة والفنادق، إضافة إلى قطاع التغليف والطباعة، وقطاع الطاقة التقليدية والمتجددة، وصناعة الأخشاب.

يذكر أن قيمة التجارة غير النفطية بين دبي وموزمبيق ارتفعت من 3.1 مليارات درهم عام 2023 إلى 4.6 مليارات درهم عام 2024، بنمو نسبته 47%، فيما بلغ عدد الشركات الموزمبيقية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي 89 شركة، بنهاية مارس 2025.