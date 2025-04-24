مكتوم بن محمد: تستمر مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة

التقى سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، اليوم، رئيس مجلس إدارة "إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "التقيت بول سالم، رئيس مجلس إدارة "إم جي إم ريزورتس إنترناشيونال"، إحدى الشركات العالمية الرائدة في قطاع الضيافة والترفيه. "

وتابع سموه: "استعرضنا خلال اللقاء مستقبل قطاع السياحة والضيافة في الإمارات، ومكانتها كوجهة سياحية فريدة، وبنيتها التحتية ومرافقها المتطورة التي رسمت ملامح قصتها التنموية خلال العقود الماضية، وناقشنا رؤية دبي الطموحة لقطاع السياحة والضيافة، ومشاريع الشركة في قطاعي الضيافة والترفيه في الدولة".

وأكد سموه قائلا: "في ظل رؤية قيادتنا الرشيدة، تستمر مسيرة الإمارات نحو تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في كافة المجالات لتعزيز مكتسبات الحاضر وتنمية فرص المستقبل."