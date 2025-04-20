«موانئ دبي العالمية»: الهند سوق استراتيجية في خطط الشركة التوسعية

لعبت «مجموعة موانئ دبي العالمية» دوراً محورياً في تطوير البنية التحتية للنقل البحري والقدرات اللوجستية في الهند، لترسّخ مكانتها واحداً من أبرز المشغلين الدوليين في قطاع الموانئ بالهند، مستحوذة على نحو 26% من سوق قطاع شحن الحاويات.

وأكّد رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«مجموعة موانئ دبي العالمية»، سلطان بن سليم، أن الهند تمثل سوقاً استراتيجية محورية في خطط الشركة التوسعية على مستوى العالم، وأن استثماراتها هناك تعكس التزاماً طويل الأمد بالإسهام في تطوير قطاع النقل البحري واللوجستي. وبدأت رحلة «موانئ دبي العالمية» في الهند عام 1997 عندما أصبحت أول شريك موانئ في القطاع الخاص في البلاد بافتتاح محطة حاويات «نافا شيفا» في مومباي.

وفي عام 2005 وقّعت «موانئ دبي العالمية» اتفاقية مع سلطة ميناء «كوشين» في ولاية «كيرلا» لتطوير محطة الحاويات الدولية في «فالاربادام» باستثمار بلغ نحو 243 مليون دولار، فيما شهد عام 2013 توقيع عقد امتياز مع هيئة ميناء «جواهر لال نهرو» باستثمار بلغ 200 مليون دولار، وتم الافتتاح في عام 2015.

واستحوذت «موانئ دبي العالمية» في عام 2018 على شركة خدمات لوجستية داخلية تعمل في نقل الحاويات والتخزين والتوزيع، كما وقّعت في فبراير 2023 اتفاقية امتياز مع هيئة ميناء «ديندايال» باستثمار قدره 510 ملايين دولار. وخلال فعاليات «قمة غوجارات العالمية» في يناير 2024، وقعت «موانئ دبي العالمية» خمس مذكرات تفاهم مع حكومة ولاية غوجارات بقيمة إجمالية تصل إلى ثلاثة مليارات دولار. وإضافة إلى عملياتها في الموانئ، تدير «موانئ دبي العالمية» ثلاث مناطق تخزين للتجارة الحرة، وخمسة ملايين قدم مربعة من مساحات التخزين، وخمس محطات شحن حاويات، وشبكة لوجستية سريعة. وأعلنت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» خلال الشهر الجاري عن البدء في تشييد سوق «بهارات مارت» العالمية التي توفر منصّة تجارية للمصنّعين والمصدّرين الهنود، تمكنّهم من الوصول إلى الأسواق العالمية. وتمتد سوق «بهارات مارت» على مساحة 2.7 مليون قدم مربعة، وتتميز بموقع استراتيجي في المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا».