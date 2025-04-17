تسجيل 7738 وسيلة بحرية في دبي خلال 2024 بنمو 14.4%

دبي - الإمارات اليوم

أعلنت سلطة دبي البحرية بمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي، تحقيق نتائج أداء استثنائية في عام 2024، متجاوزة التوقعات في مختلف مؤشرات القطاع البحري، حيث بلغ عدد الوسائل البحرية المسجلة خلال العام الماضي 7738 وسيلة، بزيادة قدرها 14.4%، مقارنة بعام 2023، في حين وصل عدد أفراد الطاقم البحري إلى 12 ألفاً و226 فرداً بنمو نسبته 22.8%، ما يعكس ثقة المستثمرين والمشغلين بالبيئة البحرية المتطورة في الإمارة.

وقال الشيخ الدكتور سعيد بن أحمد بن خليفة آل مكتوم، المدير التنفيذي لسلطة دبي البحرية، إن الخدمات البحرية الخارجية حققت قفزة كبيرة، إذ ارتفع عدد التصاريح الممنوحة إلى 18 ألفاً و58 تصريحاً، بزيادة نسبتها 35.3% على العام السابق، موضحاً أن التصاريح شملت عمليات التزويد بالوقود، والتراخيص التشغيلية، وتصاريح التخفيف والرسوّ، مع وصول عدد أرصفة المراسي إلى 4151 رصيفاً بحرياً في 19 مرسى بحرياً في الإمارة.

وأشار إلى ارتفاع عدد اليخوت الأجنبية الزائرة من 68 يختاً في عام 2023 إلى 89 يختاً العام الماضي، نظراً إلى سهولة الإجراءات، وتنوع خدمات المراسي البحرية الفاخرة والمتميزة، وكذلك مبادرة منح تأشيرة الإقامة الذهبية لمالكي اليخوت الضخمة، التي لاقت ترحيباً واسعاً من مجتمع اليخوت الدولي.

وأكد أن الأداء المتميز للسلطة خلال عام 2024، يعد محطة مهمة في مسيرة دبي نحو الريادة العالمية في القطاع البحري.