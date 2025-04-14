«ائتمان الصادرات» تستعرض الحلول التمويلية لتمكين الصادرات الوطنية

أعلنت شركة الاتحاد لائتمان الصادرات عن مشاركتها راعياً استراتيجياً في مؤتمر «تي. إكس. إف منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا»، الذي ينطلق غداً في دبي، بهدف تسليط الضوء على الحلول التمويلية المبتكرة لتمكين الصادرات الوطنية، وتبادل المعرفة والخبرات لمواجهة تحديات تمويل الصادرات والاستثمارات في المنطقة.

وأفادت الشركة، في بيان، بأن مشاركتها تأتي في إطار حرصها على استكشاف فرص جديدة لتنمية القدرات التصديرية للشركات التي تتخذ من الدولة مقراً لها، ودعمها في توسيع حضورها في الأسواق العالمية، بما يُسهم في دفع عجلة نمو التجارة الخارجية غير النفطية، وتعزيز تنافسية المنتج محلي المنشأ على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وقالت الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد لائتمان الصادرات، رجاء المزروعي: «تجسد المشاركة في هذا الحدث نهج الشركة في دعم وتمكين أنشطة التصدير وإعادة التصدير والتجارة الخارجية غير النفطية انطلاقاً من الدولة، وتوفير الأدوات التأمينية والائتمانية الكفيلة بتعزيز تنافسية الشركات المحلية، وتوسيع حضورها في الأسواق العالمية»، مشيرة إلى أن المؤتمر يتيح منصة استراتيجية لتطوير الشراكات في مُختلف القطاعات، باعتبارها رافداً حيوياً للاقتصاد ومحركاً أساسياً لنموه المستدام.