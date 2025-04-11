24.5 مليار درهم رصيد «المركزي» من الذهب نهاية يناير

ارتفع رصيد المصرف المركزي من الذهب بنحو 7%، أي 1.59 مليار درهم، خلال يناير الماضي، ليصل في نهاية الشهر إلى 24.571 مليار درهم مقارنة بـ22.981 مليار درهم نهاية العام الماضي.

وبحسب النشرة الإحصائية الصادرة عن «المركزي»، أمس، نمت قيمة الودائع تحت الطلب لتتجاوز 1.116 تريليون درهم نهاية يناير 2025 مقارنة بنحو 1.109 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024. وتوزعت الودائع تحت الطلب كما في نهاية يناير، بنحو 834.9 مليار درهم بالعملة المحلية، ونحو 281.5 مليار درهم بالعملات الأجنبية.

وبلغت قيمة الودائع الادخارية 322.281 مليار درهم نهاية يناير، مقارنة بنحو 317.48 مليار درهم نهاية ديسمبر السابق.

وبلغت الودائع الادخارية بالعملة المحلية نحو 270.79 مليار درهم، وبالعملات الأجنبية نحو 51.48 مليار درهم.

وأظهرت النشرة الإحصائية ارتفاع صافي الاحتياطات الدولية للقطاع المصرفي الإماراتي، على أساس شهري إلى 1.466 تريليون درهم نهاية يناير، مقارنة بـ1.446 تريليون درهم نهاية ديسمبر 2024.