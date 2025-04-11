اتفاقية بين «فلاي دبي» و«بوينغ» لتحديث 21 طائرة «737 ماكس»

وقّعت شركتا «فلاي دبي» و«بوينغ»، اتفاقية لتحديث 21 طائرة من أسطول «فلاي دبي» من طراز «737 ماكس»، وتوفير مساحات أوسع للأمتعة في الخزائن العلوية للطائرة.

وأفادت «فلاي دبي»، في بيان، أمس، بأن توقيع الاتفاقية جاء على هامش معرض «هامبورغ للتصميمات الداخلية للطائرات».

وأوضحت أن كل خزانة علوية في الطائرة أصبحت تتسع لما يصل إلى ست حقائب من الحجم القياسي، عن طريق تدوير الحقيبة على حافتها، أي أكثر بحقيبتين في كل خزانة مقارنة بالخزانة الحالية.

وقال نائب الرئيس الأول لعمليات الرحلات الجوية في «فلاي دبي»، دان كاريسون: «منذ انطلاق عملياتنا في عام 2009، حرصنا دائماً على الاستثمار في ابتكار المنتجات، وتحسين تجربة مسافرينا على متن طائراتنا».

وأضاف: «من خلال توفير حاويات التخزين الكبيرة من (بوينغ) على متن طائراتنا من طراز (737 ماكس)، سيوفر ذلك لركابنا راحة إضافية، ومساحة تخزين أكبر تُضاهي تلك المتوافرة على متن الطائرات عريضة البدن».

من جهته، قال نائب الرئيس لشؤون المقصورة والتعديلات والصيانة في «بوينغ»، دوغ باكوس: «يُدرك المسافرون أهمية سعة خزائن الأمتعة والمساحة الإضافية التي يحتاجون إليها ويتوقعونها لحقائبهم المحمولة»، مضيفاً: «فخورون بشراكتنا مع (فلاي دبي) لتوفير سعة أكبر للأمتعة داخل المقصورة ضمن أسطول الناقلة من طراز (737 ماكس)».

وتشغل «فلاي دبي» أسطولاً حديثاً يتألف من 88 طائرة «بوينغ 737»، منها 59 طائرة من طراز «737 ماكس».

ونمت شبكة «فلاي دبي» لتصل اليوم إلى أكثر من 130 وجهة في 55 دولة في إفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.