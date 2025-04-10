منافذ بيع تكشف عن توسعات جديدة في الأسواق المحلية

كشفت منافذ بيع و«تعاونيات» كبرى لتجارة التجزئة عزمها التوسع باستحداث فروع جديدة في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وأفادت «تعاونية الاتحاد» لـ«الإمارات اليوم» بوجود خطط توسع تشمل ثلاثة مشروعات خلال العام الجاري، فضلاً عن خطط لأعمال تطوير وصيانة في مختلف الفروع والمراكز التجارية، فيما تعتزم «تعاونية الشارقة» افتتاح بين فرعين وثلاثة فروع جديدة يتوقع إنجازها قبل نهاية 2025.

بدورها، تعمل «مجموعة اللولو العالمية» على تنفيذ خطط توسعة كبيرة عبر افتتاح 12 منفذ بيع جديداً خلال عامَي 2025 و2026.

وقال مسؤولون في تلك المنافذ لـ«الإمارات اليوم» إن أسواق تجارة التجزئة المحلية تشهد العديد من المحفزات التي تشجع منافذ البيع على التوسع، من أبرزها: ارتفاع الطلب الاستهلاكي بدعم من النمو السكاني، وظهور العديد من المجمعات السكنية والعقارية الجديدة، ورواج وزخم قطاعات السياحة والأعمال، والتنافسية.

«تعاونية الاتحاد»

وتفصيلاً، قال الرئيس التنفيذي لـ«تعاونية الاتحاد»، محمد الهاشمي، إن «التعاونية تعمل حالياً على تنفيذ استراتيجيات توسع عبر منافذ بيع جديدة في مختلف أنحاء دبي»، كاشفاً أن خطط التوسع تشمل ثلاثة مشروعات خلال العام الجاري 2025 تتضمن منطقة: ند الشبا، إضافة إلى منطقة الخوانيج، حيث تم استثمار أرض تجارية في منطقة الخوانيج الثانية، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، فضلاً عن مشروع لإنشاء أول فرع لـ(تعاونية الاتحاد) في مجمع روكان السكني الواقع في (وادي الصفا) بمنطقة (دبي لاند)، خلف المرابع العربية».

وأضاف الهاشمي: «لا يتعلق التوسع بالنمو المتزايد لخدمات التعاونية فقط، بل بتحقيق هذا النمو بكفاءة واستدامة، إذ تسعى التعاونية إلى جعل خدماتها المقدمة مستدامة وتنافسية وتتناسب مع المناطق التي تعمل فيها».

ولفت الهاشمي إلى وجود مشروعات لدى «التعاونية»، ضمن خططها، لأعمال تطوير وصيانة في مختلف الفروع والمراكز التجارية، إضافة إلى تحسين المساحات التأجيرية بحسب الحاجة ومتطلبات المناطق التي تخدمها «التعاونية».

«اللولو العالمية»

من جهته، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن «أسواق تجارة التجزئة المحلية تشهد حالياً العديد من المحفزات التي تشجع العديد من المؤسسات العاملة في القطاع على التوسع ونشر فروعها لزيادة حصصها السوقية من مساحات التجزئة في السوق».

وأضاف: «من أبرز المحفزات الحالية: ارتفاع الطلب الاستهلاكي بمعدلات كبيرة بدعم من النمو السكاني، وظهور العديد من المجمعات السكنية والعقارية الجديدة، ورواج وزخم قطاعات السياحة والأعمال».

وكشف كومار أن «(اللولو العالمية) تعمل على تنفيذ خطط توسعة كبيرة لدعم انتشار منافذها التي تبلغ حالياً في الإمارات 110 فروع، حيث يتم العمل على افتتاح 12 منفذ بيع جديداً خلال العامين 2025 و2026».

ورأى كومار أن «التوسع بالفروع من ضمن آليات التنافسية البارزة، إذ تمكن المؤسسات من مواكبة نمو الطلب الاستهلاكي في المناطق السكنية الجديدة بأنحاء الدولة».

«تعاونية الشارقة»

في السياق نفسه، اتفق مدير التسويق والعلاقات في «تعاونية الشارقة»، فيصل خالد النابودة، على أن «نمو الطلب الاستهلاكي في أسواق تجارة التجزئة، وارتفاع حدة التنافسية، من ضمن أبرز العوامل الداعمة للتوسع بمنافذ جديدة في أسواق التجزئة المحلية».

وقال: «لدى (تعاونية الشارقة) حالياً نحو 69 منفذ بيع، وتعمل على تنفيذ توسعات جديدة ستشمل افتتاح فرعين إلى ثلاثة فروع جديدة يتوقع إنجازها قبل نهاية العام الجاري، استجابة للطلب الاستهلاكي في العديد من المناطق».

بدوره، قال مدير المبيعات في إحدى سلاسل تجارة التجزئة، ديليب فيشال، إن «التوسع بالفروع والمنافذ الجديدة أصبح أحد أبرز آليات التنافسية خلال الفترة الحالية بين المؤسسات العاملة في قطاع تجارة التجزئة، لاسيما في ظل النمو الكبير في الطلب الاستهلاكي، بدعم من النمو السكاني وظهور مناطق ومجمعات سكنية جديدة».

طلب استهلاكي

قال خبير شؤون تجارة التجزئة، إبراهيم البحر، لـ«الإمارات اليوم»: «تشهد الأسواق حالياً ظاهرة لافتة في قطاع تجارة التجزئة، تتركز في مشروعات التوسع المتنامية التي تنفذها المؤسسات العاملة في قطاع تجارة التجزئة». وأكد البحر أن «الطلب الاستهلاكي حفز العديد من المؤسسات على السعي لنشر منافذها بمعدلات أكبر، بهدف زيادة حصصها السوقية من المبيعات، وزيادة مساحتها في قطاع التجزئة».