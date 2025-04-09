«بروج» تقرّ توزيع أرباح بـ 2.4 مليار درهم عن 2024

أعلنت شركة «بروج بي إل سي» عن موافقة مساهميها على دفع توزيعات الأرباح النهائية لعام 2024 بقيمة 2.4 مليار درهم، أي ما يعادل 7.94 فلوس للسهم، وإعادة شراء 2.5% من أسهمها، وذلك خلال اجتماع الجمعية العمومية السنوي الذي شهد حضوراً فعلياً لأكثر من 250 مساهماً من المستثمرين الأفراد والمؤسسات والمحللين.

جاء ذلك بعد الإعلان عن تأسيس «مجموعة بروج الدولية»، التي ستصبح شركة عالمية رائدة في إنتاج البولي أوليفين بقيمة تبلغ 220 مليار درهم.

وأكّد وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها رئيس مجلس إدارة «بروج»، الدكتور سلطان أحمد الجابر، التزام «بروج» الراسخ بتحقيق عوائد كبيرة للمساهمين.

وقال إنه بالتزامن مع مرحلة النمو النوعي التي تشهدها «بروج»، ستصبح «مجموعة بروج الدولية» واحدة من كبرى شركات البتروكيماويات في العالم، من حيث حجم الإنتاج والمرونة والابتكار، حيث تعتزم «بروج» رفع توزيعات أرباحها إلى ما لا يقل عن 16.2 فلساً للسهم الواحد في عام 2025، لتُشكّل الأساس المعتمد لتوزيعات أرباح «مجموعة بروج الدولية» حتى عام 2030.

وأضاف الجابر أنه بناء على سعر السهم الحالي لشركة «بروج» تحقق هذه التوزيعات عائداً تراكمياً لا يقل عن 40%، خلال الفترة بين عامَي 2025 و2030، وهو الأعلى على مستوى الدولة، لافتاً إلى أن هذه الخطوات تؤكد حرص كل من «أدنوك» و«أو إم في» على تأسيس كيان عملاق يتمتع بحضور أوسع نطاقاً وقدرات أفضل، ويركز على مواصلة النمو مع تقديم عوائد جذابة تفوق تطلعات المساهمين، وتتجاوز توقعات المستثمرين.

وستسهم «مجموعة بروج الدولية»، بعد الاندماج بين شركتي «بروج» و«بورياليس» والاستحواذ على شركة «نوفا للكيماويات»، في تقديم توزيعات أرباح قوية وتحقيق نمو كبير قريب الأمد في السعة الإنتاجية لتصل إلى 13.6 مليون طن، ما يعادل ثلاثة أضعاف السعة الإنتاجية الحالية للشركة.

وعلى هامش الاجتماع السنوي لجمعية «بروج» العمومية، شارك الجابر في جلسة نقاشية بمشاركة المساهمين والمحللين والمستثمرين المحتملين، حيث تم استعراض استراتيجيات النمو والتوسع المستقبلية التي تخطط الشركة لتنفيذها. وسيكون 15 أبريل 2025 آخر يوم لتأهل المساهمين للحصول على توزيعات الأرباح، على أن يتم التوزيع الفعلي في 28 أبريل 2025. وأعلنت شركتا «أدنوك» و«أو إم في»، باعتبارهما المساهمين الرئيسين في «مجموعة بروج الدولية» من خلال الكيان الجديد، عزمهما تقديم توزيعات أرباح تتجاوز قيمتها ثمانية مليارات درهم بعد استكمال الصفقة، أي ما لا يقل عن 16.2 فلساً للسهم الواحد سنوياً، خلال الفترة من 2026 إلى 2030.

وتأتي توزيعات الأرباح مدعومةً بالميزانية العمومية القوية ومستويات الربحية المرتفعة والتدفق النقدي الحر الكبير، إضافة إلى الدعم القوي من «أدنوك» و«أو إم في».