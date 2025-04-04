%40 نمواً في مبيعات التجزئة بدبي خلال رمضان والعيد

أفاد خبراء ومختصون في قطاع تجارة التجزئة، بأن أسواق دبي شهدت نمواً ملحوظاً في المبيعات خلال موسمي رمضان وعيد الفطر، بمعدلات وصلت إلى نحو 40% مقارنة بالفترات السابقة.

وأوضحوا لـ«الإمارات اليوم» أن هذا النمو جاء نتيجة للزيادة الكبيرة في الطلب خلال هذين الموسمين، إضافة إلى العروض الترويجية التنافسية التي طرحتها مختلف مراكز التسوق.

بدورهم، أكد مستهلكون أن العروض الترويجية والفعاليات المتنوعة كانت من أبرز العوامل التي دفعتهم إلى زيارة مراكز التسوق خلال عطلة العيد.

إقبال كبير

وتفصيلاً، قال المستهلك أحمد يوسف، إن العديد من مراكز التسوق في دبي شهد إقبالاً كبيراً خلال عيد الفطر، بفضل العروض الترويجية التي تم طرحها، إضافة إلى الفعاليات الترفيهية التي جذبت الزوار، ما جعلهم يقضون وقتاً أطول في المراكز، فيما اعتبر المستهلك إسماعيل حمدي، أن عروض التخفيضات كانت عاملاً رئيساً في زيادة الزيارات إلى المراكز التجارية، سواء خلال رمضان أو عيد الفطر، حيث كانت هذه العروض مستمرة في مختلف المراكز وحتى في منافذ الـ«هايبر ماركت»، داخل تلك المراكز.

من جانبها، اتفقت المستهلكة غادة سمير على أن العروض الترويجية والفعاليات الترفيهية، كانت من العوامل التي حفّزت الأسر على زيارة مراكز التسوق، ما أسهم في زيادة الإقبال بشكل لافت، لاسيما خلال عطلة عيد الفطر، لافتة إلى أن التخفيضات السعرية المطروحة كانت عاملاً محفزاً لزيارة المحال في «المولات» أو الـ«هايبر ماركت» خلال رمضان والعيد.

أنجح المواسم

بدوره، قال مدير الاتصال المؤسسي في «مجموعة اللولو العالمية»، ناندا كومار، إن موسمي رمضان وعيد الفطر الأخيرين كانا من أنجح المواسم التي شهدت زيادة كبيرة في المبيعات، تجاوزت 25% مقارنة بالفترات السابقة، وكذلك بموسمي العام الماضي.

وأضاف أن أسواق دبي شهدت زيادة في عروض التخفيضات، إلى جانب زيادة النشاط التجاري من قبل الزوار والسياح الذين قضوا عطلاتهم في دبي، ما أسهم في تعزيز مبيعات قطاع التجزئة بشكل ملحوظ.

نمو قياسي

من جهته، قال خبير قطاع تجارة التجزئة، الدكتور سهيل البستكي، إن قطاع تجارة التجزئة في دبي، سجل نمواً قياسياً في المبيعات خلال رمضان وعطلة عيد الفطر بدعم من زيادة حدة المنافسة في العروض المطروحة، إضافة إلى تنامي معدلات الطلب الاستهلاكي بمعدلات تفوق الفترات المماثلة من العام الماضي.

وأضاف أن نمو المبيعات تجاوز 30%، خصوصاً خلال عطلة العيد الأخيرة، حيث كان الإقبال على مراكز التسوق في دبي كبيراً، سواء من قبل السكان والزوار المحليين أو السياح من مختلف الدول وكذلك الأسر المستهلكة، الذين استفادوا من عروض التخفيضات في تلك المراكز، ما أسهم في زيادة المبيعات في جميع أقسام المراكز، بما في ذلك الترفيه والمطاعم.

زيادة كبيرة

بدوره، أكد مدير المشتريات في أحد منافذ تجارة التجزئة، ديليب فيشال، أن قطاع تجارة التجزئة في دبي سجل نمواً لافتاً في المبيعات خلال موسمي رمضان وعيد الفطر، وبمعدلات تتجاوز الفترة الزمنية المماثلة من العام الماضي، وذلك بدعم من زيادة عروض التخفيضات المطروحة، وارتفاع الطلب الاستهلاكي.

وقال إن مبيعات التجزئة في أسواق دبي خلال رمضان والعيد، نمت بنسب وصلت إلى نحو 40%، وهو ما ظهر من خلال الزيادة الكبيرة في الإقبال على مراكز التسوق، خصوصاً خلال فترة العيد، والتي كانت قياسية، ما أدى إلى اصطفاف المتسوقين عند مواقف السيارات والمتاجر داخل المراكز والمطاعم للحصول على الخدمات.

. الفعاليات الترفيهية التي نظمتها المراكز التجارية جذبت الزوار وجعلتهم يقضون وقتاً أطول في المراكز.