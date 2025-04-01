35 درهماً ارتفاعات في سعر غرام الذهب خلال 4 أسابيع

أفاد مسؤولو منافذ لتجارة الذهب والمجوهرات في دبي والشارقة، بأن الأسواق شهدت خلال الفترة الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في تجارة السبائك الذهبية سواء بالنسبة للبيع إلى المتاجر أو شراء سبائك جديدة، بعد أن سجل المعدن الأصفر ارتفاعات كبيرة.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»، إن العديد من المتعاملين يتوقعون المزيد من الارتفاعات السعرية للذهب، ما حفز على إقبال عدد منهم لشراء السبائك، فيما أسهمت الزيادات السعرية في الحد من مبيعات المشغولات خلال فترة العيد مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وسجلت أسعار الذهب بنهاية الأسبوع الماضي زيادات بقيم راوحت بين 12.75 و16.75 درهماً للغرام من مختلف العيارات مقارنة بأسعارها نهاية الأسبوع السابق عليه، وذلك بحسب مؤشرات الأسعار المعلنة في دبي والشارقة، ليصل إجمالي قيمة الزيادات السعرية لغرام الذهب إلى 35.75 درهماً خلال أربعة أسابيع.

وتفصيلاً، بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24 قيراطاً 379 درهماً، بنهاية الأسبوع الماضي، بارتفاع قيمته 16.75 درهماً مقارنة بأسعاره في نهاية الأسبوع السابق عليه، فيما سجل سعر غرام الذهب عيار 22 قيراطاً 350.75 درهماً، بزيادة قدرها 15.5 درهماً.

ووصل سعر الغرام من عيار 21 قيراطاً إلى 336.5 درهماً، بارتفاع بلغ 15 درهماً، بينما وصل سعر غرام الذهب من عيار 18 قيراطاً إلى 288.25 درهماً، بزيادة بلغت 12.75 درهماً.

وقال مدير المبيعات في محل «الفنان لتجارة الذهب والمجوهرات»، ديليب باتني، إن الارتفاعات السعرية الأخيرة التي سجلها المعدن الأصفر وبمعدلات كبيرة، أسهمت بحدوث تغييرات متباينة في الأسواق خلال موسم عيد الفطر، إذ شهدت المشغولات الذهبية مبيعات محدودة مقارنة بمواسم العيد السابقة، بينما بالمقابل شهدت تجارة السبائك نمواً لافتاً سواء في البيع أو الإقبال على الشراء.

وأوضح أن المتعاملين الذين يبيعون السبائك يفضلون البيع حالياً للاستفادة من الزيادات السعرية، فيما يعتمد بعض المتعاملين الذين يشترون على توقعات تسجيل الأسعار مزيداً من الزيادات.

من جهته، قال مدير شركة «دهكان لتجارة الذهب والمجوهرات»، جاي دهكان، إن وصول أسعار الذهب لمعدلات قياسية جديدة أسهم بحالة من النشاط الكبير في قطاع السبائك الذهبية خلال موسم عيد الفطر وذلك من خلال بعض عمليات البيع من قبل متعاملين إلى المتاجر، فضلاً عن شراء متعاملين سبائك جديدة رغبة منهم في الاستفادة من توجه أسعار المعدن الأصفر للصعود خلال الفترة المقبلة.

بدوره، ذكر مدير محل «ماشو لتجارة الذهب والمجوهرات»، راج باهوم، أن عمليات الشراء لهدايا المشغولات خلال فترة العيد تركزت في القطع ذات الأوزان المنخفضة من عياري 18 و21 قيراطاً.