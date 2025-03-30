علامات للسيارات تتوسع بمنافذها في أسواق الإمارات

شهدت أسواق الدولة خلال الفترة الأخيرة مظاهر لافتة لتوسع علامات ووكالات للسيارات عبر افتتاح منافذ بيع وصالات عرض لمركباتها في مناطق مختلفة بالإمارات لمواكبة نمو الطلب الذي تشهده أسواق الدولة على السيارات.

وكانت تقارير لمؤسسات دولية مختصة في دراسات وأبحاث السوق بقطاع السيارات، كشفت أن مبيعات السيارات بشكل عام في الإمارات خلال العام الماضي قد سجلت نموا وصلت نسبته 19.1% فيما بلغت تقديرات النمو في قطاع المركبات الكهربائية ما نسبتة 260%.

وكانت عدد من العلامات قد افتتحت منافذ وصالات عرض جديدة لها في أسواق الامارات خلال الفترة الأخيرة، من أبرزها، علامات "إكسيد"، "جيتور"، "شيري"، و"رينو" في أبوظبي.

وبدوره، قال الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للسيارات، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الغرير للسيارات، وكيل علامة "إكسيد"، أوسكار ريفولي، إنه "تم التوسع أخيرا بافتتاح صالة عرض رابعة لسيارات "إكسيد" في إمارة رأس الخيمة"، لافتا إلى أن " هذه الخطوة التوسّعية تؤكد على مدى الطلب المتزايد على المركبات الفاخرة في الإمارات".

وأوضح رئيس تطوير الأعمال في شركة الغرير للسيارات، ريكي مولينز، أن "أسواق الإمارات تشهد معدلات نمو مستمرة في نشاط الطلب على مبيعات السيارات بمختلف أنواعها وهو ما يحفز بشكل كبير على التوسع وافتتاح منافذ وصالات عرض جديدة للسيارات"، مشيرا إلى أن "الفترة المقبلة ستشهد المزيد من خطط التوسع في صالات العرض بمختلف مناطق الإمارات لمواكبة نمو الطلب المحلي على المركبات بمختلف أنواعها ومنها الصديقة للبيئة سواء الهجينة أو الكهربائية".

وقال المدير العام لـ"جيتور الإمارات"، جيسيكو غونسالفيس، إن "علامة جيتور" شهدت توسعا بتواجدها في أسواق الامارات خلال الفترة الأخيرة شمل افتتاح صالة عرض جديدة في منطقة ديرة بدبي، مع مجموعة مجموعة "إيليت القابضة"، الشريك الحصري لعلامة "جيتور" في الإمارات"، لافتا إلى أن "منفذ وصالة العرض الجديدة والتي تتضمن مركز خدمة مرفقاً لضمان تجربة ما بعد البيع، تعد خطوة رئيسية في توسع جيتور بأسواق الإمارات، إذ تعد الصالة الموقع الثالث للعلامة في الدولة، مع خطط لافتتاح المزيد من المواقع خلال الفترة المقبلة".