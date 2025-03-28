عمومية «إعمار للتطوير» تقر توزيعات بـ 2.7 مليار درهم

عقدت شركة «إعمار للتطوير» المُدرجة في سوق دبي المالي، الاجتماع السنوي لجمعيتها العمومية، حيث استعرض مجلس الإدارة الأداء المالي للشركة في عام 2024، وناقش استراتيجيات نموها المستقبلية.

وأفادت الشركة، في بيان، أمس، بأن المساهمين صادقوا على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 2.7 مليار درهم (740 مليون دولار)، أي ما يعادل 68% من رأس المال، كما تمّت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة لعام 2024 عن نشاط الشركة ومركزها المالي وتقرير مدقّق الحسابات.

وسجّلت «إعمار للتطوير» مبيعات عقارية بلغت 65.4 مليار درهم، خلال العام الماضي، فيما ارتفع صافي أرباحها قبل احتساب الضرائب بنسبة 20% ليصل إلى 10.2 مليارات درهم، بينما وصل إجمالي الإيرادات السنوية إلى 19.1 مليار درهم، وقال مؤسس شركة «إعمار»، محمد العبار، إن «نتائج الشركة لعام 2024 تؤكد التزامها الراسخ بالتميز والابتكار ورضا العملاء، فالمشاريع التي تطلقها لا تقتصر على تشييد المباني، بل تهدف لإنشاء مجمعات متكاملة ترتقي بجودة الحياة، وتعزز المكانة العالمية لدبي».

وأضاف أن «الشركة تهدف، من خلال دمج التكنولوجيا والاستدامة في مشاريعها، إلى إعادة تعريف مفهوم المعيشة العصرية، مع ضمان تحقيق قيمة دائمة لعملائها ومساهميها، وفي عام 2025، تواصل الشركة التزامها بتقديم مشاريع جديدة تتماشى مع رؤيتها للنمو المستدام، إلى جانب تعزيز الاقتصاد وتمكين المواهب الواعدة».