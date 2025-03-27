«طيران الإمارات»: تزويد 58 طائرة بالدرجة السياحية الممتازة

أفادت شركة طيران الإمارات بأن الدرجة السياحية الممتازة باتت متاحة على 58 طائرة ضمن أسطولها، مع استمرار العمل على برنامج التحديث الذي يعد الأكبر في الصناعة عالمياً، مشيرة إلى أن هذه الطائرات تخدم 36 محطة ضمن شبكتها العالمية، منها خمس وجهات عربية.

وذكرت الناقلة لـ«الإمارات اليوم» أنها أنهت تحديث 48 طائرة ضمن أسطولها من طرازَي «بوينغ 777» و«إيرباص إيه 380»، وتزويدها بالدرجة السياحية الممتازة، إضافة إلى ست طائرات «إيرباص إيه 380» كانت مزودة بهذه الدرجة لدى استلامها من الشركة المصنعة، إلى جانب أربع طائرات جديدة من طراز «إيرباص 350» أحدث طائرات الناقلة التي تنضم للأسطول والمزودة بالدرجة السياحية الممتازة.

وتظهر البيانات المجمعة حتى منتصف مارس الجاري، أن «طيران الإمارات» تشغل الدرجة السياحية الممتازة إلى 36 وجهة ضمن شبكتها العالمية بما في ذلك دبي إلى جانب محطات: لندن، إيدنبرغ، جنيف، زيوريخ، فيينا، بروكسل، جون إف كيندي، أثينا، نيوآرك ليبرتي، هيوستن، لوس أنجلوس، دالاس فورت ورث، سان فرانسيسكو، سياتل، شيكاغو أوهير، بوسطن، ساو باولو، طوكيو هانيدا، أوساكا، ناريتا، سنغافورة، ملبورن، كرايستشيرش، سيدني، بريسبان، أوكلاند، مومباي، أحمد أباد، بنغالور، الرياض، الدمام، البحرين، الكويت، ميامي، بوغوتا.

وتتميز مقاعد هذه الدرجة الواسعة والمصنوعة من الجلد باللون الكريمي، بعرض 19.5 بوصة، وهي مزوّدة بمسند رأس قابل للتعديل في ستة اتجاهات، لتمنح المتعاملين مزيداً من الراحة بمساحة تمديد تصل إلى 38 بوصة، كما يمكن إمالة المقعد للخلف بمقدار ثماني بوصات، إضافة إلى ميزات ووظائف، مثل نقاط الشحن وطاولة خشبية لتناول الطعام، وطاولة جانبية.

وتتميز مقصورة الدرجة السياحية الممتازة أيضاً بأحدث نظام ترفيهي متطور على متن الطائرة، مع شاشة تلفزيون عالية الدقة بحجم 13.3 بوصة.

ويُعد توفير درجة طيران الإمارات السياحية الممتازة عنصراً أساسياً في برنامج التحديث الذي يُعد الأكبر من نوعه في الصناعة في العالم، باستثمارات تصل إلى نحو خمسة مليارات دولار (18.35 مليار درهم)، تشمل في الإجمال 220 طائرة.

وتعمل «طيران الإمارات» على توسيع شبكة الوجهات التي تخدمها بطائراتها المحدثة والمزوّدة بأحدث المنتجات في درجة الأعمال والدرجة السياحية الممتازة، حيث تستهدف الناقلة منح المسافرين المزيد من الفرص لتجربة أحدث منتجاتها من الجيل الجديد، إضافة إلى الارتقاء بمستوى السفر المتميز.

. الناقلة تسلمت طائرة إضافية من طراز «إيرباص 350» ليصل مجموعها إلى 4 طائرات.