«طيران الإمارات»: 17 رحلة إضافية خلال عطلة العيد

أعلنت شركة طيران الإمارات، أمس، عن زيادة عدد رحلاتها إلى وجهات في المنطقة، بتسيير 17 رحلة إضافية خلال عطلة عيد الفطر، وذلك خلال الفترة من 26 مارس الجاري وحتى السادس من أبريل المقبل.

وتوقعت الناقلة أن يسافر العام الجاري أكثر من 355 ألف مسافر على متن رحلاتها في عيد الفطر عبر المنطقة، مع رحلات إضافية مقررة إلى جدة والكويت والدمام وعمّان.

وأفادت «طيران الإمارات»، في بيان، بأنها ستشغل ست رحلات إضافية إلى عمّان، وخمس رحلات أخرى إلى الدمام، كما ستُضيف أربع رحلات إلى جدة، وستُوسّع جدول رحلاتها إلى الكويت ليشمل رحلتين إضافيتين.

وتتيح هذه الرحلات الإضافية مرونة أكبر للسفر إلى دبي لقضاء عطلة عيد الفطر، ومنها إلى وجهات سياحية شهيرة في تايلاند مثل بانكوك وبوكيت، والمملكة المتحدة، ووجهات سياحية في الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، إضافة إلى مومباي وكراتشي والقاهرة.

وستوفر «طيران الإمارات» قائمة طعام خاصة بالعيد على جميع درجات السفر على رحلات مختارة من دبي وإليها، كما سيستمتع المسافرون بمجموعة متنوعة من المحتوى الترفيهي على نظام «طيران الإمارات» للمعلومات والاتصالات والترفيه الجوي «ice»، الذي يوفر ما يصل إلى 6500 قناة ترفيهية حسب الطلب، وأكثر من 2000 فيلم، بما في ذلك 80 فيلماً عربياً.

يشار إلى أن حجوزات التذاكر تتوافر عبر الموقع emirates.com، أو من خلال تطبيق «طيران الإمارات» أو متاجر «طيران الإمارات» أو عبر وكلاء السفر المعتمدين، وكذلك وكلاء السفر عبر الإنترنت.