«التخفيضات الإلكترونية الكبرى» تعود 27 مارس بتخفيضات حتى 95%

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أمس، عن عودة حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى في دورتها الثالثة، في الفترة من 27 مارس الجاري وحتى 30 من الشهر ذاته.

وذكرت المؤسسة، في بيان، أن الحملة توفر تخفيضات تصل إلى 95%، على مدار أربعة أيام بعد إضافة يوم آخر، مشيرة إلى أن حملة هذا العام شهدت إطلاق تجربة تسوّق جديدة كلياً في دبي، وهي عبارة عن مركز تسوق افتراضي تفاعلي يتيح للمتسوقين استكشاف مئات العلامات التجارية المشاركة، والاستفادة من تخفيضات إضافية حصرية، والحصول على فرصة الفوز بجائزة قدرها 100 ألف درهم، وجوائز نقدية إضافية تصل قيمتها إلى 50 ألف درهم، من خلال زيارة خمسة أقسام أو أكثر في المتاجر الافتراضية.

وأضافت أن هذه الحملة تقدم مزيجاً من التخفيضات، وتجارب التسوق الرقمية التفاعلية، والجوائز النقدية الضخمة، ما يجعلها الفرصة الأمثل للاستفادة من عروض شهر رمضان، وشراء هدايا عيد الفطر السعيد بضغطة زر واحدة، مع توصيل المنتجات.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للأشخاص الذين يقومون بالتسجيل عبر الموقع الإلكتروني للحملة، استكشاف المنتجات المختلفة من العلامات التجارية المحلية والعالمية الرائدة، بما في ذلك الأزياء، والأحذية، والإكسسوارات، والمجوهرات، والساعات، ومنتجات الصحة والجمال، ومستلزمات الأطفال، وأحدث الأجهزة الإلكترونية، والأثاث والديكور، وغيرها.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تعتبر حملة التخفيضات الإلكترونية الكبرى من المبادرات المبتكرة التي تسهم في نمو قطاع التجزئة، لاسيما خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان والاستعداد للاحتفال بعيد الفطر، وهي من مواسم التسوق المهمة التي تنعش الأسواق وقطاع التجزئة في دبي».

وأضاف: «خلال حملة هذا العام حرصنا على تقديم تجربة تسوق تفاعلية هي الأولى من نوعها، والتي ترتقي بقطاع التجزئة إلى آفاق جديدة من خلال توفير سوق رقمية متميزة، ومع استمرار نمو التسوق عبر الإنترنت والارتقاء بمتطلبات المستهلكين، تواصل مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة التزامها بتبني الأفكار الخلاقة وتشجيع الابتكار، وتعزيز التجارة الإلكترونية باعتبارها ركيزةً أساسيةً لاستراتيجية النمو المستدام بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33)».