غرفة تجارة دبي تطلق مجلس الأعمال المجري

أعلنت غرفة تجارة دبي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، أمس، تأسيس مجلس الأعمال المجري، بهدف تعزيز التعاون والعمل المشترك بين مجتمعات الأعمال في دبي والمجر، وتوسيع الروابط التجارية والاستثمارية في القطاعات كافة، وتجسد هذه الخطوة تزايد جاذبية دبي بالنسبة لمجتمع الأعمال المجري، حيث بلغ عدد الشركات المجرية النشطة المسجلة في عضوية غرفة تجارة دبي، بنهاية العام الماضي، 201 شركة، بنمو 48% على أساس سنوي.

وخلال الاجتماع الأول لمجلس الأعمال الهنغاري، الذي عقد أخيراً في مقر غرف دبي، تمت مناقشة آليات توسيع التعاون والعمل المشترك، ورصد فرص الأعمال الواعدة، ومشاركة الخبرات والبيانات، إضافة إلى تنظيم فعاليات الأعمال الثنائية.

وقالت نائب رئيس قطاع دعم مصالح مجتمع الأعمال في غرف دبي، مها القرقاوي: «تشكل مجالس الأعمال ركيزة أساسية في الارتقاء بالروابط بين الشركات والمستثمرين، حيث تسهم في توسيع نطاق العمل المشترك والتعاون البنّاء بين مجتمعات الأعمال»، مضيفة: «نواصل جهودنا لتعزيز دور هذه المجالس في تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية مع دول العالم، بما يسهم في دعم نمو اقتصاد دبي في جميع القطاعات».

وتمثل مجالس الأعمال التي تعمل تحت مظلة غرفة تجارة دبي، جنسيات المستثمرين الذين يمارسون نشاطهم في إمارة دبي.

ومن خلال التعاون والتنسيق مع الغرفة، يتم التركيز على تعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات بين شركات دبي وشركات هذه البلدان والأسواق التي تمثّلها المجالس، بهدف تطوير الشراكات الاقتصادية.