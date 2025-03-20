«دي بي ورلد»: توسعات لإضافة 5.4 ملايين حاوية نمطية في 2025

كشفت وثيقة لمجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد» عن اعتزامها إضافة نحو 5.4 ملايين حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات، خلال العام الجاري 2025، عبر محفظة أعمالها في أسواق عدة حول العالم، بما في ذلك أعمالها الموحدة أو استثماراتها في أسهم الملكية.

وبحسب بيانات الوثيقة، التي اطلعت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، سترفع التوسعات الجديدة المخطط لها إجمالي الطاقة الإجمالية للمجموعة إلى 107.6 ملايين حاوية نمطية بنهاية عام 2025، مقابل 102.2 مليون حاوية في نهاية عام 2024، لتلبية الطلب في الأسواق التجارية الرئيسة حول العالم.

وأظهرت البيانات أن عمليات التوسعة الرئيسة خلال العام الجاري ستشمل 11 سوقاً، بما في ذلك: «لندن غيتواي» في بريطانيا، وبوسورجا في الإكوادور، وماليزيا، وتركيا، والدومينيكان، فضلاً عن أستراليا، والهند، وتنزانيا، والصين، والفلبين، والجزائر.

ووفقاً للمجموعة، فإن العديد من المحطات ضمن محفظتها العالمية لديه القدرة على رفع الطاقة الاستيعابية بناء على معدلات الاستخدام وارتفاع الطلب.

وأضافت مجموعة موانئ دبي العالمية نحو 7.2 ملايين حاوية نمطية من الطاقة الاستيعابية الجديدة لمناولة الحاويات على مدار العام الماضي 2024.

وبلغت القدرة الاستيعابية للمجموعة، على مستوى محفظتها العالمية 102.2 ملايين حاوية نمطية بنهاية عام 2024، مقابل نحو 95 مليوناً في نهاية عام 2023.

وتوقعت «دي بي ورلد» أن تصل المصروفات الرأسمالية لعام 2025 إلى 2.5 مليار دولار (نحو 9.2 مليارات درهم)، مع استثمارها بشكل رئيس في ميناء جبل علي (دولة الإمارات)، وشركة «الأحواض الجافة العالمية» والمنطقة الحرة بجبل علي (دولة الإمارات)، ومحطة حاويات «تونا تيكرا» (الهند)، وميناء «لندن غيتواي» (المملكة المتحدة)، وميناء «نديان» (السنغال)، وميناء جدة (السعودية)، و«دي بي ورلد لوجستيكس» (على مستوى العالم).

. التوسعات الجديدة سترفع الطاقة الإجمالية للمجموعة إلى 107.6 ملايين حاوية نمطية بنهاية 2025.