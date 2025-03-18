«دناتا» تفوز بعقود مع 3 شركات طيران في أستراليا

فازت شركة «دناتا» العالمية، العاملة في مجال خدمات الطيران والسفر، بثلاثة عقود متعددة السنوات لتقديم خدمات تموين الطائرات عالية الجودة لشركات: «هاينان إيرلاينز»، و«تيانجين إير»، و«بيجين كابيتال إيرلاينز»، المعروفة سابقاً باسم مجموعة «HNA»، في اثنين من المطارات الرئيسة في أستراليا.

وأفادت «دناتا»، في بيان، بأن فِرَقها، المدربة تدريباً عالياً في مطارَي ملبورن الدولي وسيدني الدولي، ستقوم بإعداد وتقديم أكثر من 380 ألف وجبة طعام سنوياً لهذه الشركات على متن الرحلات إلى الصين، كما ستربط ناقلات تلك الشركات مدينة ملبورن بالصين عبر 19 رحلة أسبوعياً، وستنقل نحو 200 ألف مسافر سنوياً.

وبعد الاتفاقات الأخيرة مع شركتي «هاينان إيرلاينز» و«تيانجين إيرلاينز»، أصبحت «بيجين كابيتال إيرلاينز» ثالث ناقلة جوية ضمن مجموعة «HNA» تمنح «دناتا» عقداً في أستراليا.

وقال الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في «دناتا للتموين والتجزئة» في أستراليا، مارك ستببينغز: «نحن سعداء بعودة (هاينان إيرلاينز)، و(تيانجين إير)، و(بيجين كابيتال إيرلاينز) إلى أستراليا، كما نشكر مجموعة (HNA) على ثقتها بخدمات (دناتا)».

وأضاف: «يعكس نجاح إطلاق العمليات مع هذه الشركات، الجهود الكبيرة والاحترافية العالية التي تبذلها فرقنا لتقديم خدمات بمعايير عالمية، ونتطلع إلى المساهمة في تقديم تجربة سفر مميزة لركابها».

يُشار إلى أنه إضافة إلى الناقلات الثلاث التابعة لمجموعة «HNA»، تقدم «دناتا» خدمات التموين والتجزئة لـ40 ناقلة جوية في أستراليا عبر تسعة مطارات، من خلال فريق يضم أكثر من 4000 متخصص في مجال الضيافة.

وفي السنة المالية «2023-2024»، قدمت فرق «دناتا للتموين والتجزئة» أكثر من 60 مليون وجبة لأكثر من 250 ألف رحلة في أستراليا.