مجموعة الإمارات تطرح فرصاً وظيفية للمواطنين

أعلنت مجموعة الإمارات، اليوم ، عن مشاركتها مجدداً في معرض «رؤية الإمارات للوظائف»، الذي ستقام دورته الجديدة في مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الجاري.

وذكرت المجموعة في بيان أن المعرض يتيح للمواطنين الإماراتيين، بدءاً من الطلبة والخريجين، مروراً بأصحاب الخبرات المهنية في بداية مسيرتهم، ووصولاً إلى الكفاءات من ذوي الخبرة الراغبين في الانتقال إلى مرحلة مهنية جديدة، فرصة استكشاف مجموعة واسعة من الوظائف وبرامج التطوير.

وأوضحت أن ذلك يشمل: برنامج تدريب الطيارين المواطنين، ورخصة مهندسي صيانة الطائرات، والمنح الدراسية للمواطنين، إضافة إلى برنامج «خطوتي» لخريجي المدارس الثانوية، وبرنامج أطقم الضيافة الجوية، فضلاً عن برامج الخريجين، والمحطات الخارجية، والفرص لأصحاب الخبرات المهنية، وبرامج التدريب العملي.

وأشارت إلى أن هذه الفرص تتوافر في كل من شركتي «طيران الإمارات» و«دناتا»، وتشمل مسارات مهنية في عمليات الطيران والهندسة وخدمات المطارات والشحن والتكنولوجيا والبيانات والعمليات التجارية وتجربة العملاء، إلى جانب مختلف الوظائف المؤسسية.

وقال نائب رئيس للتوطين والعلاقات الحكومية في مجموعة الإمارات، يوسف بن لاحج، إن «التوطين في مجموعة الإمارات يمثل التزاماً بإتاحة الفرص أمام المواطنين الإماراتيين لبناء مسيرات مهنية واعدة، والإسهام في نجاح مؤسسة تربط دبي ودولة الإمارات بالعالم، والمشاركة في دعم مسيرة نمو الدولة وطموحاتها المستقبلية، حيث تتبنى المجموعة نهجاً طويل الأمد في استقطاب الكفاءات الإماراتية، حيث نبدأ بالتواصل معها قبل مرحلة التقدم للوظائف بوقت طويل، من خلال معارض التوظيف والزيارات المدرسية والأيام المفتوحة».

وأضاف: «من شأن هذه المبادرات أن تساعد الطلبة الذين يستكشفون خياراتهم المهنية، والخريجين المستعدين لدخول سوق العمل، وأصحاب الخبرات الباحثين عن فرص جديدة، على التعرف إلى تنوع المسارات المهنية المتاحة في مختلف مجالات عمل المجموعة، ونحرص على أن يحظى المواطنون الإماراتيون بالدعم منذ اللحظة الأولى لانضمامهم إلينا، وعلى امتداد مسيرتهم المهنية».