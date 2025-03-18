«ديوا» تحقق نسبة 100% في حل ملاحظات المتعاملين خلال 2024

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تحقيق نسبة 100% في حل ملاحظات المتعاملين خلال عام 2024، باستخدام أحدث الأدوات والمنهجيات المبتكرة للتواصل مع المتعاملين وتحديد احتياجاتهم وتلبيتها، عبر باقة من الخدمات والمبادرات الرائدة الهادفة إلى تعزيز سعادة المتعاملين، ويهدف ميثاق سعادة المتعاملين، الذي أطلقته الهيئة عام 2015، إلى تعزيز إشراك المعنيين من خلال تبني أفضل الممارسات وتوفير حلول مبتكرة وذكية تتماشى مع تطلعاتهم وتحقق سعادتهم.

وتوجت جهود الهيئة في مجال إسعاد المتعاملين بحصولها على نسبة 97.01% في مؤشر سعادة المتعاملين مع حكومة دبي 2024، الذي أعدّه برنامج دبي للتميز الحكومي التابع للأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي.

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، إن الهيئة خصصت قنوات ووسائل متطورة للتواصل مع المتعاملين، تتيح لهم تقديم ملاحظاتهم وإبداء آرائهم بسهولة ويسر، وتضمن إيصال الحلول المناسبة بسرعة وكفاءة عالية، مؤكداً أن إسعاد المتعاملين على رأس أولويات الهيئة التي تتبنّى هدفاً أساسياً ضمن خارطتها الاستراتيجية، يُعنى مباشرة بإسعاد الفئات المعنية.

وأضاف الطاير: «نعمل بشكل مستمر على رصد مستوى سعادة المتعاملين عن خدماتنا وفق آليات ومنهجيات متطورة للوقوف على آرائهم والاستفادة منها في المراجعة الدورية لمصفوفة الخدمات، وتصميم تجربة المتعامل، وأنظمة متابعة جودة الخدمات».

وتعتمد هيئة كهرباء ومياه دبي، قنوات متعددة للتواصل مع المتعاملين والجمهور بشكل عام، تشمل المنصة الموحدة للتواصل بين حكومة دبي ومتعامليها، والموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للهيئة على منصات «آي أو إس» و«أندرويد» و«هواوي»، واستطلاعات الرأي ومجموعات التركيز، ومختبرات الإبداع وغيرها. كما يمكن للمتعاملين التواصل مع الهيئة عبر مجموعة من قنوات الاتصال تشمل المكالمات الهاتفية، والبريد الإلكتروني، والمحادثات المرئية والنصية.

وتتيح الهيئة مجموعة من خدماتها عبر موظفها الافتراضي «رمّاس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» المتوافر على تطبيق الهيئة الذكي وموقعها الإلكتروني، وحسابها على موقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)، ومنصة مساعد «غوغل»، و«روبوتات» الهيئة، و«واتس أب بزنس»، إضافة إلى أنظمة «أليكسا» الذكية من «أمازون». وعلاوة على ذلك، توفر الهيئة على مدار الساعة خدمة «أشر» المخصصة للمتعاملين من ذوي الإعاقة السمعية.