اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد المناطق لـ «نخلة جبل علي»

أبرمت الشركة الوطنية للتبريد المركزي (تبريد) و«دبي القابضة للاستثمارات» التابعة لـ«دبي القابضة»، اتفاقية امتياز لتقديم خدمات تبريد المناطق لمشروع «نخلة جبل علي» في دبي.

وبموجب الاتفاقية، سيتم إنشاء شركة مشتركة بين الطرفين، تمتلك منها شركة «تبريد» حصة 51%، بينما تمتلك «دبي القابضة للاستثمارات» 49%، وستسهم هذه الهيكلة بشكل مباشر في تعزيز كفاءة التبريد، وتسهيل تبادل المعلومات والبيانات وحماية حقوق المتعاملين، مع ضمان حلول تبريد مستدامة للمشروع الذي يعد أحد أبرز المشروعات التحويلية في دبي.

وأكد بيان أمس، أن الاتفاقية تحظى بدعم من المساهمين الرئيسين في «تبريد»: «مبادلة» (تمتلك 42% من تبريد)، وشركة «إنجي» الفرنسية للطاقة والخدمات منخفضة الكربون (تمتلك 40% من شركة تبريد)، فيما تم توقيع الاتفاقية من قبل الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، خالد المرزوقي، والرئيس التنفيذي لـ«دبي القابضة للاستثمارات»، عمر كريم.

وبحسب البيان، فإنه من المتوقع أن تبدأ أعمال إنشاء شبكة تبريد المناطق في الربع الثاني من عام 2025، وذلك بعد استكمال الحصول على الموافقات الرسمية ذات الصلة، وسيتم البدء بتوفير خدمات التبريد بحلول عام 2027، كما ستوفر منظومة تبريد المناطق في «نخلة جبل علي» قدرة تبريد بنحو 250 ألف طن تبريد، وتتطلب استثماراً يقدّر بنحو 1.5 مليار درهم.

وقال رئيس مجلس إدارة «تبريد»، والرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار في الإمارات لدى «مبادلة»، الدكتور بخيت الكثيري: «تتمتع (مبادلة) بسمعة عالمية مرموقة كمستثمر مسؤول، مع تركيز راسخ على إطار الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، وتُعد جزءاً أساسياً من محفظتنا الاستثمارية وداعماً رئيساً للاستدامة وتقدّم المجتمعات».

وأضاف: «تمثل هذه الاتفاقية إنجازاً مهماً في تاريخ شركتنا الممتد على مدار 27 عاماً، ويؤكد التزامنا بتوفير حلول تبريد مستدامة وعالية الكفاءة للمشروعات التطويرية الكبرى».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة دبي القابضة للاستثمارات، عمر كريم: «تعزز هذه الاتفاقية رؤية (دبي القابضة) طويلة الأمد لتطوير مجتمعات مستدامة ذات بنية تحتية عالية الجودة، إذ تُعد (نخلة جبل علي) من أكثر مشروعات دبي طموحاً. ومن خلال دمج تبريد المناطق في بنيتها التحتية، فإننا ندعم عملاءنا ونلتزم بتوفير بيئة حضرية جاهزة للمستقبل».

وفي السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، خالد المرزوقي: «تُعد (نخلة جبل علي) مشروعاً تحويلياً سيرسم ملامح مستقبل دبي، ونحن فخورون بدورنا في ضمان توافق بنيتها التحتية مع أرقى المعايير العالمية».

وأضاف: «بفضل خبرتنا الواسعة وتقنياتنا المتطورة، سنوفر التبريد الموثوق به والصديق للبيئة، بما يعود بالنفع على السكان والزوار والشركاء، على حد سواء».