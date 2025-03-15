قطاع السياحة في دبي يتجه لتحقيق عام قياسي خلال 2025

قالت شركة «إنسايت آوت» للاستشارات، إن دبي تسير على الطريق الصحيح لتحقيق عام آخر من الأرقام القياسية في معدلات تدفق السياحة الدولية، مشيرة إلى أن الأرقام تظهر مساراً تصاعدياً، ما يعزز مكانة الإمارة وجهةً سياحية عالمية.

وأضافت، لـ«الإمارات اليوم»، أن الزخم في الطلب خلال عام 2025، مدفوع بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية، بما في ذلك الفنادق الجديدة والمعالم السياحية وشبكات النقل، مشيرة إلى أن صناعة الفنادق في دبي شهدت أرباحاً قوية في السنوات الأخيرة، مع تدفق السياح المستمر إلى دبي، ومكانتها كمركز عالمي يعزز الثقة بين المستثمرين، ما يدفعهم للاستثمار في إنشاء فنادق جديدة مع توقعات بالربحية المستدامة.

وتفصيلاً، قالت المديرة الإدارية لشركة «إنسايت آوت» للاستشارات، لي هوكينز، إن «قطاع السياحة في دبي يواصل تحقيق نمو ملحوظ، مع توقعات باستمرار هذا الزخم خلال عام 2025. فقد استقبلت دبي 18.72 مليون زائر دولي في عام 2024، مسجلةً نمواً بنسبة 9.2% مقارنة بعام 2023، الذي بلغ فيه عدد الزوار 17.15 مليون زائر، وبزيادة قدرها 19% على عام 2022، ما يعكس مساراً تصاعدياً يعزز مكانة الإمارة وجهةً سياحية عالمية».

وأضافت: «يستمر هذا الزخم في عام 2025، بالاستثمارات المستمرة في البنية التحتية العالمية، بما في ذلك الفنادق الجديدة والمعالم السياحية وشبكات النقل. كما يسهم في زيادة جاذبية دبي، للزوار الباحثين عن الفخامة، والمسافرين بميزانية محدودة، إضافة إلى عشاق الثقافة والمغامرة، علاوة على ذلك، ستعزز الحملة التسويقية العالمية لدبي، من سمعتها كمدينة آمنة وعالمية، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية الكبرى».

وبينت هوكينز، أن «المبادرات الحكومية تعمل بشكل دائم لتسهيل إجراءات التأشيرات، مثل برنامج التأشيرة الذهبية، وتعزيز تجربة الزوار، وتعزيز السياحة المستدامة، وتواصل دفع النمو في هذا القطاع، وكل هذه العوامل تظهر سير المدينة على الطريق الصحيح لتحقق عام آخر من الأرقام القياسية».

وقالت هوكينز: «شهدت صناعة الفنادق في دبي أرباحاً قوية في السنوات الأخيرة، حيث تم تسجيل نمو ملحوظ في المؤشرات الرئيسة للأداء. وأدى هذا الأداء القوي، بالتزامن مع المبادرات الداعمة للأعمال، إلى توفير بيئة مثالية للمستثمرين. ووفقاً لأبحاث الشركة، فإن تدفق السياح المستمر إلى دبي ومكانتها كمركز عالمي، يعززان الثقة بين المستثمرين، ما يدفعهم للاستثمار في إنشاء فنادق جديدة مع توقعات بالربحية المستدامة».

وذكرت أن دبي هي واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، كما عززت الاستثمارات الاستراتيجية في البنية التحتية، والمعالم السياحية المتنوعة، والحملات التسويقية، جاذبيتها العالمية، بقدرتها على استضافة فعاليات كبرى مثل (إكسبو 2020)، إضافة إلى تدفق مستمر من المعالم والفنادق الجديدة، حيث تواصل دبي وضع نفسها كمنافس قوي، إلى جانب مدن مثل لندن ونيويورك وباريس وبانكوك.

وتابعت هوكينز: «تظهر سوق الفنادق وقطاع السياحة في دبي، أداءً قوياً مقارنة ببقية الوجهات السياحية العالمية الكبرى. وهذا ناجم عن النمو الاستراتيجي في الزوار الدوليين. كما أن قدرة المدينة على الحفاظ على معدلات إشغال عالية وأسعار معقولة، حتى مع توسعها في عدد الفنادق، يعكس مرونتها وجاذبيتها في سوق السياحة العالمي».

وأوضحت أن عوامل عديدة ستسهم في تعزيز نمو قطاع السياحة في دبي مستقبلاً، حيث لم يكن صعودها السريع كقوة سياحية عالمية، مجرد مصادفة، بل نتيجة لاستراتيجية مدروسة واستثمارات قوية في القطاع.

وأشارت إلى أن التوسعة الكبيرة لمطار آل مكتوم الدولي، الذي من المتوقع أن يستوعب نحو 260 مليون مسافر في المستقبل، ستلعب دوراً مهماً في تعزيز مكانة دبي كمركز طيران عالمي من الطراز الأول، مبينة أنه إلى جانب تطوير بنيتها التحتية، تعمل دبي على توسيع جاذبيتها السياحية عبر مشاريع مبتكرة ضمن خطة دبي الحضرية 2040.

وقالت هوكينز: «تستمر التحولات الرقمية في دفع النمو المستقبلي، حيث تتبنى الفنادق وشركات الطيران وخدمات تأجير السيارات، تقنيات موجهة للعملاء. وهذه التحولات لا تعزز راحة المسافرين فحسب، بل تفتح أيضاً مصادر إيرادات جديدة، ما يضمن بقاء دبي في المقدمة في تلبية توقعات الزوار المتزايدة».

وذكرت أنه على الرغم من أن عدد الفنادق قيد الإنشاء يتغير شهرياً، إلا أن التوسع المستمر في دبي، يعكس التزامها تعزيز قطاع الضيافة لتلبية الطلب المتزايد.