7 وجهات جديدة لـ «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» حتى يوليو 2025

من المرتقب أن تشغّل شركتا «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» رحلاتهما إلى سبع وجهات جديدة ضمن شبكتيهما العالميتين، انطلاقاً من مراكز عملياتهما في دبي، حتى يوليو المقبل، فضلاً عن استئناف الخدمات الجوية إلى بعض الوجهات الموسمية، وزيادة عدد الرحلات إلى وجهات أخرى.

«طيران الإمارات»

وتستعد «طيران الإمارات»، أكبر ناقلة جوية دولية في العالم، لتعزيز حضورها في قارة آسيا من خلال إطلاق رحلات يومية مباشرة بين دبي وشينزن في الصين، اعتباراً من الأول من يوليو المقبل، كما ستبدأ تشغيل أربع رحلات أسبوعياً إلى «دانانغ» في فيتنام اعتباراً من الثاني من يونيو المقبل، وثلاث رحلات أسبوعياً إلى «سيام ريب» في كمبوديا اعتباراً من الثالث من يونيو المقبل، حيث ستربط المدينتين عبر العاصمة التايلاندية بانكوك.

وستشغل «طيران الإمارات» رحلة ثالثة مباشرة بين دبي وملبورن اعتباراً من 30 مارس الجاري، كما تعيد تشغيل رحلتها اليومية الثالثة بين دبي وروما اعتباراً من الأول من يونيو المقبل، وستسهم هذه الرحلة في إضافة أكثر من 2530 مقعداً أسبوعياً بين المدينتين، في وقت ستبدأ الناقلة أيضاً رحلة أسبوعية أخرى إلى مدغشقر اعتباراً من الثاني من أبريل المقبل.

«فلاي دبي»

من جانبها، أعلنت «فلاي دبي» عن إطلاق أربع وجهات جديدة في إيران، تشمل «بوشهر» و«تبريز» اعتباراً من 13 مارس الجاري، وجزيرة «قشم» اعتباراً من 14 مارس، كما ستطلق رحلاتها إلى أنطاليا في تركيا ضمن وجهاتها الصيفية الموسمية، اعتباراً من الخامس من يونيو برحلات يومية.

كما ستستأنف «فلاي دبي» رحلاتها الصيفية الموسمية إلى مدينتي «بودروم» و«طرابزون»، إضافة إلى أنطاليا في تركيا خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر 2025.

وأعلنت الناقلة أخيراً عن إطلاق رحلاتها إلى «العلمين» في مصر وأنطاليا في تركيا كأحدث وجهاتها الصيفية الموسمية في الفترة بين يونيو وسبتمبر 2025، لتوفر المزيد من الخيارات للسفر في هذا الموسم.

273 وجهة عالمية

وبحسب بيانات مجمّعة صادرة عن «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، فإن الناقلتين تشغلان حالياً رحلاتهما إلى 273 وجهة عالمية عبر أسطول مكون من 347 طائرة.

وتسيّر «طيران الإمارات» رحلات ركاب وشحن إلى 148 وجهة في 80 دولة، فيما تشغل «فلاي دبي» رحلات إلى أكثر من 125 وجهة في 55 دولة في إفريقيا، وآسيا الوسطى والقوقاز، وأوروبا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

ودخلت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» في شراكة قبل سبع سنوات، أتاحت لمسافري الناقلتين وصولاً استثنائياً إلى شبكة رحلات لا مثيل لها، وفتحت آفاقاً استثنائية من الفرص وقدرات الوصول، كما أعادت تشكيل مستقبل السفر من وإلى دبي وعبرها، وقامت الناقلتان بتشغيل أكثر من 1.5 مليون رحلة منذ عام 2017 وحتى نوفمبر 2024، ونقلتا أكثر من 19 مليون مسافر عبر الشبكة المشتركة، وهو ما يعادل مجموع عدد سكان مدينتي باريس ونيويورك.

أسطول الطائرات

تشغّل «طيران الإمارات» أسطولاً يتكون من 259 طائرة عريضة البدن، من طرازَي «إيرباص A380» و«بوينغ 777»، بينما تشغل «فلاي دبي» أسطولاً موحداً من 88 طائرة «بوينغ 737» يتضمن: 29 طائرة «بوينغ 800-737 من الجيل الجديد»، و56 طائرة «بوينغ 737 ماكس 8»، وثلاث طائرات «بوينغ 737 ماكس 9».