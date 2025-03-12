«مِراس» ترسي عقد تشييد «ديزاين كوارتر» بمليارَي درهم

أعلنت «مِراس»، التابعة لـ«دبي القابضة للعقارات»، عن ترسية عقد بقيمة تزيد على مليارَي درهم على شركة الإنشاءات العربية، وذلك لتنفيذ أعمال البناء في مشروع «ديزاين كوارتر» في حي دبي للتصميم، الذي يُعد أول مجتمع سكني فاخر يقع في الوجهة العالمية للإبداع والتصميم.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن من المقرر الانتهاء من أعمال بناء «ديزاين كوارتر» منتصف عام 2027، مشيراً إلى أن المشروع يهدف إلى إنشاء وجهة سكنية إبداعية نابضة بالحياة في قلب حي دبي للتصميم، ليوفر لسكانه إطلالات على قناة دبي المائية، وأفق الإمارة.

ويتكوّن «ديزاين كوارتر»، الذي تم الكشف عنه في وقت سابق من 558 شقة تشمل شققاً مكونة من غرفة أو غرفتين أو ثلاث غرف نوم، حيث تتوزّع الشقق على ثلاثة مبانِ، الأول منخفض الارتفاع، فيما المبنيان الآخران شاهقان تصل بينها منصة «بوديوم» تشكل نقطة التقاء تربط سكان المباني الثلاثة، لتشكل مركزاً اجتماعياً يحتضن مساحات عمل مشتركة، وصالة ألعاب رياضية داخلية وخارجية، فضلاً عن مرافق للسباحة، ومناطق للشواء، إلى جانب العديد من المناطق المخصصة للأطفال.

وبهدف إبقاء مشروع «ديزاين كوارتر» في حي دبي للتصميم منطقة خالية من السيارات وصديقة للمشاة، سيتم توفير مواقف السيارات للمنطقة السكنية من خلال مستويات تحت الأرض.

وقال الرئيس التنفيذي في «دبي القابضة للعقارات»، خالد المالك: «يسرنا التعاون مع شركة الإنشاءات العربية لتنفيذ أول مشروع سكني في حي دبي للتصميم، حيث يقدم المشروع نموذجاً يعكس روح المعيشة وسط بيئة فنية إبداعية، كما يسهم في النمو الاقتصادي للإمارة على المدى الطويل، وذلك بما يتماشى مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية (D33) وخطة دبي الحضرية 2040».

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة الإنشاءات العربية، حامد ميقاتي: «متحمسون للمساهمة في هذا المشروع، الذي ينسجم مع المستقبل الاستثنائي المرسوم لمدينة دبي»، مضيفاً: «لن يقتصر هذا التعاون مع (مِراس) على تشييد مشروع سكني وحسب، وإنما سنعمل على إرساء منظومة متميزة تعزز الإبداع والابتكار، وتسهم في ترسيخ مكانة دبي مدينة نابضة بالحياة والإبداع».