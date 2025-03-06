20 علامة تجارية للدواجن الطازجة في الأسواق.. 90% منها مُنتَجة محلياً

كشف مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم»، شمل عدداً من التعاونيات ومنافذ البيع، عن وجود 21 علامة تجارية للدواجن الطازجة في أسواق الدولة، فيما تبيّن أن نسبة تزيد على 90% منها منتجة محلياً، فضلاً عن أنها فاخرة وتربت في مزارع من دون أقفاص.

وأكد مسؤولان في منافذ بيع وجود إقبال كبير من المستهلكين على شراء الدواجن خلال شهر رمضان الجاري، مدفوعاً بارتفاع الطلب، والتخفيضات التي طرحتها منافذ البيع على أصناف عدة من الدواجن الطازجة، مشيرين إلى أن هناك زيادة تصل إلى 50% في استهلاك الدجاج خلال شهر رمضان.

وتعد الدواجن ضمن السلع الاستهلاكية الأساسية التسع، التي منعت وزارة الاقتصاد حدوث أي زيادة في أسعارها إلا بموافقة مسبقة منها، وذلك لأهميتها للمستهلكين، ووجود طلب كبير عليها.

تنوع كبير

وتفصيلاً، كشف مسح ميداني أجرته «الإمارات اليوم» في عدد من التعاونيات ومنافذ البيع التي لديها فروع في مختلف إمارات الدولة، عن وجود أكثر من 21 علامة تجارية للدواجن الطازجة في أسواق الدولة.

وأظهر المسح أن نسبة تصل إلى أكثر من 90% من الدواجن الطازجة في أسواق الإمارات منتجة محلياً، بينما النسبة المتبقية تعود لدواجن مستوردة من السعودية وعُمان على وجه الخصوص.

كما أظهر المسح تنوعاً كبيراً في منتجات الدجاج الطازج، حيث تتباين بين قطع دجاج كاملة، وأجزاء مقطعة (أفخاذ وصدور، وأجنحة وسيقان)، سواء مع الجلد أو منزوعة الجلد، إلى جانب منتجات الكبد والقوانص، وقطع «شيش طاووق»، وغيرها من منتجات.

جودة عالية

وتبيّن من المسح أن منتجات الدواجن الموجودة في أسواق الدولة تتمتع بجودة عالية، مع مراعاة الاشتراطات الصحية في هذه المنتجات، حيث تشير أغلفة السلع إلى أنها منتجات فاخرة وطازجة من المزرعة مباشرة، كما تشير إلى أن الدواجن تربت في مزارع من دون أقفاص، وخالية تماماً من المضادات الحيوية، ومن الهرمونات المضافة، ومغذاة طبيعياً، و100% تغذية نباتية، كما حرصت منافذ البيع الكبرى على طرح منتجات دواجن طازجة متبلة جاهزة للطهي وللشواء، مع تقطيعها إلى أجزاء تم غسلها وتنظيفها وتجهيزها بالتوابل اللازمة لتسهيل عملية الشواء والطبخ.

إقبال

إلى ذلك، قال المسؤول في منفذ بيع كبير، أبوبكر حفيظ، إن نسبة تزيد على 90% من العلامات التجارية للدجاج الطازج منتجة محلياً في الدولة، فيما النسبة القليلة المتبقية مستوردة من السعودية وعُمان، مؤكداً أن الدواجن الطازجة المحلية ذات جودة عالية، وتراعي اشتراطات الجودة العالمية.

وأضاف: «الدواجن بصفة عامة من أكثر السلع التي يوجد عليها إقبال كبير من المستهلكين خلال رمضان، حيث يرتفع الاستهلاك بنسب تراوح بين 40 و50%، لاسيما مع طرح منافذ تخفيضات وعروض سعرية عليها».

بدوره، قال المسؤول في أحد منافذ البيع الكبرى التي لديها فروع في إمارات الدولة، يعقوب عمران، إن هناك إقبالاً كبيراً من المستهلكين على شراء الدواجن خلال رمضان الجاري بصفة خاصة، باعتبارها غذاءً أساسياً للأسر في رمضان، فضلاً عن التخفيضات السعرية على عدد كبير من العلامات التجارية للدواجن خلال شهر الصوم، متفقاً مع حفيظ في أن هناك زيادة تفوق 40% في استهلاك الدجاج خلال شهر رمضان.

الدجاج والكوليسترول

يمكن أن يؤدي الإكثار من تناول الدواجن إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول في الدم، ما يزيد بشكل غير مباشر من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن تناول الكثير من البروتينات الحيوانية، مثل لحم الدجاج، قد يؤدي إلى صعوبة الحفاظ على وزن صحي.

فوائد تناول الدواجن

تتميز لحوم الدواجن بكونها غذاءً مناسباً للاستهلاك من قِبل جميع الفئات العمرية، إضافة إلى احتوائها على قيمة غذائية عالية.

ويفضل عدد من المستهلكين في الدولة تناول الدجاج، نظراً إلى احتوائه على البروتينات والفيتامينات والمعادن الأساسية، من أبرزها المغنسيوم والكالسيوم والبوتاسيوم والنحاس والزنك والحديد وفيتامين (ب)، كما أن تناول البروتين يساعد على زيادة الشعور بالشبع، وتقليل الرغبة في تناول المزيد من الطعام.

ويسهم تناول الدجاج في بناء الأنسجة العضلية عبر حماية العظام، وتعزيز صحتها وقوتها والحفاظ على كثافة المعادن في العظام، فضلاً عن تقوية العضلات، وتعد صدور الدجاج تحديداً من أفضل منتجات اللحوم لتحسين كتلة العضلات، حيث تساعد البروتينات في بناء والحفاظ على كتلة العضلات وتحسين المناعة، كما أنها مصدر كبير للبروتين، ومنخفضة السعرات الحرارية للغاية

. أغلفة السلع تشير إلى أن الدواجن منتجات طازجة وتربت في مزارع من دون أقفاص.