الأسواق الرمضانية ووجهات التسوق في دبي تقدم عروضاً تنافسية وجوائز ضخمة

تطلق مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة حزمة من الأنشطة والفعاليات، بالتزامن مع حملة «رمضان في دبي»، بتنظيم «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، لتقديم مجموعة من التجارب والفعاليات التي تحتفي بالترابط المجتمعي، وتجسد روح وقيم الشهر الفضيل، وذلك من 1 حتى 30 مارس، حيث تقدم الأسواق الرمضانية ووجهات التسوق في دبي عروضاً تنافسية وجوائز ضخمة.

وأعدّت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة برنامجاً حافلاً بالتجارب الغنية التي تجمع السكان والزوار للاستمتاع بالفعاليات الترفيهية والثقافية، والأسواق الموسمية، وتجارب تناول الطعام المتنوع على الإفطار والسحور، وعروض الألعاب النارية في عطلات نهاية الأسبوع، إضافة إلى عروض التجزئة الحصرية التي تُقام بالتزامن مع تمديد ساعات عمل مراكز التسوق، وعروض خاصة تقدمها الفنادق والمعالم السياحية في جميع أنحاء المدينة، والتي تفتح أبوابها أمام الزوار طوال اليوم.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «تحتضن دبي ما يقرب من 200 جنسية، وتعتبر وجهة عالمية للاحتفالات الرمضانية التي تمزج بين الثقافة والتقاليد الإسلامية والتجارب الفريدة من نوعها في مختلف أنحاء المدينة. وسيوفر برنامج هذا العام فرصاً رائعة للسكان والزوار للتجمع والاحتفال بهذه الفترة المميزة من العام، من خلال الوجهات الخارجية الاستثنائية، وعروض التسوق الحصرية، والفعاليات الترفيهية والثقافية المذهلة، فضلاً عن العروض التي لا تقبل المنافسة من الفنادق والمنتجعات والمعالم السياحية ذات المستوى العالمي في دبي. وتلبي الاحتفالات الاستثنائية احتياجات الجميع، سواء كانوا يسعون للاحتفال بشهر رمضان المبارك أو لاستكشاف المدينة خلال هذه الفترة الرائعة من العام. ومع اعتدال الطقس في دبي، تزداد الأجواء روعة، ويحظى الجميع بفرصة مثالية للاحتفال بشهر رمضان المبارك في هذه المدينة المتميزة التي تفتح أبوابها أمام الجميع».

وتحتفي الأسواق الرمضانية في دبي بالثقافة والمأكولات والمجتمع، وتقدم تجارب تسوق وهدايا طوال الشهر الكريم.

وتقدم وجهات تناول الطعام المتنوعة في دبي تشكيلة واسعة من المأكولات المحلية والأطباق العالمية خلال شهر رمضان المبارك، وإضافة إلى ذلك، يمكن للجميع الاستمتاع بوجبات الإفطار في الفنادق المنتشرة في مختلف أنحاء المدينة.

وتقدم الأسواق ومراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة مجموعة من العروض الحصرية للبيع بالتجزئة خلال شهر رمضان، وتظل جميعها مفتوحة وتعمل كالمعتاد خلال النهار مع تمديد ساعات العمل إلى أوقات متأخرة من الليل، حيث تجمع بين الفعاليات الترفيهية والعروض الحصرية من العلامات التجارية المحلية والعالمية، إضافة إلى الجوائز الضخمة التي يتم تقديمها داخل مراكز التسوق في مختلف أنحاء المدينة.

وسيحصل المتسوقون على 10 أضعاف الاسترداد النقدي عبر تطبيق «شير»، إلى جانب فرصة ربح جائزة أسبوعية تشمل نقاط شير بقيمة 50 ألف درهم، عند إنفاق 300 درهم أو أكثر في مول الإمارات، أو سيتي سنتر مردف، أو سيتي سنتر ديرة، ومسح فاتورة الشراء عبر التطبيق.

وتستعد مجموعة دبي للمجوهرات لإطلاق حملة «إشراقة رمضان» في مختلف أنحاء المدينة، مع تشكيلة رائعة من المجوهرات وعروض حصرية من المتاجر المشاركة، بما في ذلك استرداد نصف قيمة المشتريات على تشكيلة مختارة من مجوهرات الألماس واللؤلؤ، وهدايا مجانية مع مشتريات مختارة، وخدمات الحفر على القطع الذهبية مجاناً.

كما سيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بـ40 جائزة بقيمة 4 ملايين من أميال «سكاي واردز» وأكثر في رمضان مع كل 100 درهم يقومون بإنفاقها، إضافة إلى ربح 25% من أميال «سكاي واردز» الإضافية على المشتريات من متاجر التجزئة المشاركة. كما سيحظى المستخدمون الجدد لتطبيق «سكاي واردز إيفري داي» بأربعة أضعاف الأميال في أول معاملة يقومون بها عند الدفع ببطاقة «فيزا»، ويمكن للمتسوقين لأول مرة في أميال «سكاي واردز» فرصة كسب 2000 ميل إضافي مع أول عملية شراء باستخدام بطاقة «فيزا».

وتساعد العروض الحصرية من فنادق دبي، العائلات والأصدقاء على قضاء مزيد من الوقت معاً، والاستمتاع بتخفيضات حصرية وباقات خاصة لتناول الطعام خلال شهر رمضان.