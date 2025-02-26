90 % من متعاملي «دناتا للسفريات» يختارون رحلات خارجية في عطلتَي «الربيع» و«الفطر»

كشفت «دناتا للسفريات» عن ارتفاع كبير في حجوزات السفر الدولي، وذلك مع استعداد المسافرين في دولة الإمارات لقضاء عطلة عيد الفطر وإجازة الربيع.

وأفادت، في بيان، أمس، بأن نسبة 90% من المتعاملين معها اختارت الرحلات الخارجية في عام 2025، ليمثل ذلك نمواً ملحوظاً مقارنة بالسنوات السابقة، ما يعكس تزايد التوجه نحو السفر إلى الخارج خلال فترات العطلات.

وأضافت «دناتا للسفريات»: «كانت الحجوزات في عيد الفطر 2024 أكثر توازناً، حيث اختار 60% من المسافرين وجهات دولية، بينما فضّل 40% قضاء الإجازة داخل الدولة»، وأرجع خبراء السفر في «دناتا» هذا الارتفاع في الطلب على السفر الخارجي إلى تزامن عيد الفطر مع عطلة الربيع التي تمتد أسبوعين، ما يمنح العائلات فرصة لإطالة عطلاتها واستكشاف وجهات جديدة.

وبحسب «دناتا للسفريات»، ارتفعت الحجوزات سواء الدولية أو المحلية في العموم بنسبة 65% مقارنة بعطلة عيد الفطر 2024، فيما تصدرت المالديف، وإسبانيا، وموريشيوس، وفرنسا، وسريلانكا، قائمة الوجهات الأكثر طلباً، بينما تشهد فيتنام، واليابان، وإيطاليا، وسويسرا، أعلى معدل نمو سنوي في الإقبال على السفر.

وقالت رئيسة مبيعات البرامج السياحية في «دناتا للسفريات»، ميرة كتيت: «يشهد قطاع السفر في عامي 2024 و2025 توجّهاً متزايداً نحو الوجهات البعيدة، حيث يختار المسافرون الإقامة فترات أطول في أماكن جديدة، مع اهتمام متنامٍ باستكشاف وجهات أقل ازدحاماً ضمن المواقع السياحية الشهيرة، ومع اقتراب عيد الفطر وإجازة الربيع المطوّلة في 2025، نرى طلباً متزايداً على مدن مثل مدريد في إسبانيا، و(هو تشي منه) في فيتنام، كما نلاحظ اهتماماً أكبر من المسافرين بالتخطيط لرحلات إلى وجهات مميزة طالما كانت على قائمة أحلامهم، مستفيدين من فترة العطلة الأطول لقضاء تجارب استثنائية مع العائلة والأصدقاء».

ولمواكبة الطلب المتزايد، أطلقت «دناتا للسفريات» مجموعة باقات عطلات مصممة خصيصاً للمسافرين من دولة الإمارات، مع توافر الحجوزات لعيد الفطر وإجازة الربيع الممتدة خلال شهري مارس وأبريل.

وتشمل أبرز العروض إقامات فاخرة في فنادق من فئتَي أربع وخمس نجوم في وجهات قريبة مثل المالديف وقبرص، إلى جانب وجهات بعيدة مثل موريشيوس وإسبانيا وبالي وهونغ كونغ.

وتتضمن أبرز العروض إقامة فاخرة لمدة أربع ليالٍ في فيلا مائية بمنتجع «صن سيام أولهوفيلي» في المالديف، على نظام الإقامة الكاملة، وتذاكر طيران ذهاب وعودة، وتنقلات بين الجزر، إضافة إلى عرض خاص لإقامة الأطفال مجاناً، وذلك ابتداءً من 6790 درهماً للشخص الواحد.

كما تتضمن العروض إقامة راقية لمدة ثلاث ليالٍ في منتجع «ذا كايانا» في بالي، داخل فيلا ديلوكس مع مسبح خاص، مع تذاكر طيران ذهاب وعودة، وعشاء مجاني لشخصين، ابتداءً من 3840 درهماً للشخص الواحد.

. فيتنام، واليابان، وإيطاليا، وسويسرا، تشهد أعلى معدل نمو سنوي في الإقبال على السفر.