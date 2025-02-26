شراكة لتطوير تقنيات السفر وتحسين تجربة زوّار دبي

وقّعت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي وشركة «أماديوس» المتخصصة في تقنيات قطاع السفر، مذكرة تفاهم استراتيجية لتسهيل تأسيس منظومة متكاملة في دبي لتصميم النماذج الأولية السريعة للحلول التقنية في قطاع السفر، وذلك في إطار مساعي دبي لترسيخ مكانتها كمركز عالمي للابتكار في هذا المجال.

وذكرت الدائرة، في بيان، أمس، أن الشراكة الجديدة تعزز العلاقة بين الطرفين، وتركز على تطوير تقنيات السفر، وتحسين تجربة زوار دبي، وتعزيز منظومتها السياحية، وبالتالي توفير منصة جديدة للبناء على النجاح الذي حققته دبي باستقبالها 18.72 مليون زائر دولي خلال العام 2024.

ووقّع المذكرة المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة السفر والمدير الإداري لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا في شركة «أماديوس»، ماهر قوبعة.

وسيسهم التعاون المشترك في دعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33» الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.

ويتعاون الطرفان حالياً في العديد من المجالات، بما فيها البيانات والتحليلات الاستراتيجية المتعلقة بالسفر، وكذلك إعلانات السفر الموجهة لشرائح المسافرين المستهدفين، فضلاً عن التسويق بين الشركات في القطاع.

وتسهم الشراكة الجديدة في توسيع آفاق التعاون المشترك بينهما، كما تمهد الطريق أمام «أماديوس» لتأسيس «مركز التميز» في دبي، الذي سيقوم بعدد من المبادرات المتعلقة بتحسين رحلة المسافرين من خلال التركيز على استخدام المقاييس الحيوية، وكذلك الارتقاء بتجارب الزوار في المطارات، وإدارة الوصول، وخدمات الدفع الإلكتروني اللاتلامسي، وتطوير السعة الجوية.

وتسهم الشراكة أيضاً في دعم الشركات الناشئة المحلية والعالمية، وتحسين الحصول على المعلومات المتعلقة بالسفر وقطاع الضيافة والوجهات السياحية.

وقال كاظم: «شراكتنا مع (أماديوس) هي خطوة مهمة ضمن مساعينا الرامية إلى تعزيز مكانة دبي كمركز رائد ومتنوع للابتكار، كما تعكس التزامنا المشترك لتبني حلول التحول الرقمي ضمن منظومة السفر».

من جهته، قال قوبعة: «تتيح التقنيات المتطورة التي توفرها (أماديوس) لدبي تقديم تجارب مخصصة، ودمج الحلول المبتكرة التي تسهم في تعزيز النمو، وترسي معايير جديدة من التميز، وتعكس هذه الشراكة رؤيتنا والتزامنا المشتركين ببناء مستقبل مزدهر في دبي وخارجها».