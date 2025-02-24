أحمد بن سعيد: "فلاي دبي" لاعب محوري في صناعة الطيران

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى لفلاي دبي: "تواصل فلاي دبي التفوق و الوصول إلى آفاق جديدة عاماً بعد عام. فخلال وقت قصير، برزت الناقلة كلاعب محوري في صناعة الطيران في دبي و المنطقة، إنطلاقاً من نموذج أعمالها الذي يستند إلى أسس متينة و إلتزام راسخ بدعم رؤية دبي الاقتصادية و السياحية."

و أضاف سموه بمناسبة إعلان النتائج المالية لشركة "فلاي دبي": "أسهم بناء روابط جوية مع الأسواق المهمة و لا سيما الوجهات و الأسواق غير المخدومة برحلات طيران مباشرة، في ترسيخ مكانة دبي كمركز عالمي للطيران و واحدة من أكثر المدن إتصالًا في العالم. و قد أثبتت فلاي دبي تأثيرها الإيجابي في الأسواق التي تخدمها، حيث ساهمت بشكل كبير في تسهيل حركة التجارة و السياحة، و أظهرت مرونة استثنائية في مواجهة التحديات، مما جعلها عنصراً أساسياً في دعم النمو الاقتصادي في تلك الأسواق."

و أكمل سموه: "تتمتع فلاي دبي بمكانة متميزة تؤهلها لتحقيق نمو مستدام ونجاح مستمر في المرحلة المقبلة من مسيرتها، حيث تواصل توسيع نطاق عملياتها وتستثمر في الابتكار للإرتقاء بتجربة العملاء في السنوات المقبلة، مسترشدةً بالقيادة الحكيمة لدولة الإمارات، و الرؤية الاستشرافية لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، و الذي أرسى الإطار لتوفير بيئة آمنة و مستدامة، و سياسات تقدمية و بنية تحتية عالمية تسهم في تعزيز النجاح."