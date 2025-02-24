«الاقتصاد والسياحة» تكرّم أعضاء برنامج «السفير»

كرّمت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي 47 من أعضاء برنامج «السفير»، على جهودهم الاستثنائية التي أسهمت في إضافة 52 فعالية أعمال جديدة، من مؤتمرات واجتماعات دولية، إلى جدول الفعاليات في دبي خلال السنوات المقبلة، وستستقطب أكثر من 34 ألف مشارك.

وضم حفل توزيع الجوائز السنوي، الذي أقيم في فندق «العنوان سكاي فيو دبي»، أعضاء البرنامج ممن يمثلون مؤسسات من قطاعات ومجالات مهنية متنوعة، وتم تكريمهم من خلال أربع فئات للجوائز، تقديراً لدورهم الفاعل في جذب تلك الفعاليات التي ستسهم في تعزيز مكانة المدينة، وجهةً عالميةً للأعمال والابتكار وتبادل المعرفة.

وبحسب دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، يقوم برنامج «السفير» الذي يشرف عليه «فعاليات دبي للأعمال»، المكتب الرسمي لجذب الفعاليات والمؤتمرات في المدينة، بدور مهم في العمل على تقديم عطاءات الاستضافة، لتمكين دبي من الفوز باستضافة العديد من فعاليات الأعمال العالمية الرئيسة، وتعزيز مكانتها في استضافة كبرى الفعاليات العالمية، وهو ما يسهم في تنويع اقتصاد دبي.

وفي نسخة العام الجاري، تم تكريم السفراء ضمن أربع فئات، هي: الفعاليات المحلية، والإقليمية، والدولية، إلى جانب جائزة مركز دبي للهيئات الاقتصادية والمهنية، وهي فئة جديدة تم استحداثها لتكريم السفراء الأعضاء في المركز.

ومثّل الفائزون الـ47 العديد من القطاعات والمجالات المهنية بما فيها الرعاية الصحية، والتكنولوجيا، والمؤسسات الأكاديمية، والشركات، والتي تعكس تنوع جهود برنامج «السفير» وتأثيره الواسع في تعزيز سمعة دبي العالمية.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، أحمد الخاجة: «نُهنئ سفراءنا على إنجازاتهم المستمرة، حيث يسهمون سنوياً في الارتقاء ببرنامج (السفير) إلى آفاق جديدة».

وأضاف: «يبقى هذا البرنامج عنصراً أساسياً في ترسيخ مكانة دبي وجهةً رائدةً لفعاليات الأعمال الدولية، وهو ما يتماشى مع رؤيتها الاقتصادية الطموحة».