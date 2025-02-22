«الإمارات للشحن الجوي».. أفضل ناقلة دولية

حصدت «الإمارات للشحن الجوي» ذراع شركة طيران الإمارات للشحن، جائزة أفضل ناقلة شحن دولية للعام الثاني على التوالي، خلال حفل توزيع جوائز «ستات تايمز إنترناشيونال» للتميز في قطاع الشحن الجوي.

وتعكس هذه الجائزة، التي تُمنح بناءً على تصويت قاعدة قراء مجلة «ستات تايمز إنترناشيونال»، الدور الرئيس الذي تلعبه الناقلة في توفير حلول تسهم في تعزيز الخدمات اللوجستية العالمية.

وتم تسلم الجائزة للناقلة، خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في نيروبي، على هامش مؤتمر ومعرض الشحن الجوي في إفريقيا 2025.