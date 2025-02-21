شراكة بين "جافزا" و"هالديرم" لإنشاء أحد أكبر مرافق معالجة الزعفران في الخليج

وقعت المنطقة الحرة لجبل علي "جافزا" شراكة إستراتيجية مع العلامة التجارية الهندية العالمية في مجال الأغذية "هالديرم" لإنشاء أحد أكبر مرافق معالجة الزعفران في دول مجلس التعاون الخليجي.

أُعلن عن الشراكة الجديدة على هامش مشاركة جافزا في معرض جلفود في دبي، وسيتم تشغيل المنشأة، المقرر افتتاحها في مارس 2025، من قبل شركة "كيسار إكسبرت آند باكرز"، المتخصصة في معالجة الزعفران بخبرة تمتد لـ 22 عامًا في الهند.

وستحصل المنشأة على شهادة نظام إدارة سلامة الغذاء BRCGS الأوروبية المعترف بها عالميًا، لضمان أعلى معايير الجودة والنقاء للزعفران المنتج.

وتهدف المنشأة في مرحلتها الأولى إلى معالجة 30 طنا متريا من الزعفران، مع خطط طموحة لزيادة الإنتاج إلى 100 طن متري خلال السنوات الخمس المقبلة، بالاستفادة من اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية الهند، ومن البنية التحتية المتطورة والربط العالمي الذي يوفرها كل من جافزا وميناء جبل علي.

وناقش الطرفان فرص التعاون المستقبلي لتوسيع تواجد "حلويات هالديرم" في دبي، وزيادة الاستثمار في مرافق تجهيز وتوزيع الأغذية.

وتعكس هذه الاتفاقية دور دبي كمركز تجاري عالمي رائد، وتعزز نمو قطاع الأغذية والمشروبات في جافزا، الذي يضم حاليًا أكثر من 770 شركة متخصصة في هذا المجال.