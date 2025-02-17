سوق العقارات الفاخرة في دبي يستعد لمزيد من النمو في عام 2025

من المتوقع أن يواصل قطاع العقارات الفاخرة في دبي نموه القوي في عام 2025، مدفوعاً بالطلب القوي والعرض المحدود والتدفق المستمر للأفراد الأثرياء، وفقاً لدراسة سوقية جديدة.

وارتفعت مبيعات الفلل والشقق الفاخرة في دبي ذات القيمة التي تزيد عن 15 مليون درهم إماراتي بشكل كبير على مدى السنوات العشر الماضية، لتصل إلى 71 مليار درهم إماراتي في عام 2024 للعام الثاني على التوالي، بزيادة بنسبة تقارب 688% منذ عام 2015.

ومع ذلك، وبينما يوجد ما يزيد قليلاً عن 326 ألف عقار قيد الإنشاء حالياً في دبي، يكشف تقرير صادر عن شركة " FÄMالعقارية" اليوم عن صورة واضحة للعدد المحدود من العقارات الفاخرة أو الفاخرة جداً التي ستدخل السوق خلال العامين إلى الثلاثة أعوام المقبلة.

استمرار نمو الأسعار

وذكر التقرير إن ندرة العقارات الجاهزة على وجه الخصوص، وسط اهتمام المشترين والمستثمرين، سيدعم استمرار نمو الأسعار في عام 2025. وأظهرت أحدث البيانات من من DXBinteract أن 16500 وحدة فقط قيد الإنشاء في قطاعات الفخامة أو الفخامة الفائقة على النحو التالي:

من 5 - 10 ملايين درهم إماراتي: 10.209 وحدة

من 10 - 15 مليون درهم إماراتي: 2.360 وحدة

من 15 - 30 مليون درهم إماراتي: 2831 وحدة

من 30 - 60 مليون درهم إماراتي: 809 وحدة

+ 60 مليون درهم إماراتي: 330 وحدة

بالإضافة إلى ذلك، فإن الغالبية العظمى من هذه المشاريع بعيدة كل البعد عن الاكتمال، حيث أن 72% منها في نطاق 0 - 20% من حيث تقدم البناء.

وقال فراس المسدي، الرئيس التنفيذي لشركة " FÄMالعقارية": "تؤكد هذه الأرقام على العرض المحدود للعقارات الفاخرة جداً، مما يشير إلى سوق حصرية ومحدودة للغاية، حيث من المتوقع أن يظل

الطلب قوياً لمدة عامين إلى ثلاثة أعوام على الأقل".

توازن العرض والطلب

وبعيداً عن ذلك، سيعتمد توازن العرض والطلب على كيفية استقبال المشاريع الجديدة. ولكن إذا استمر تدفق حوالي 6500 من الأثرياء سنوياً خلال أعوام 2024-2026، فمن المرجح أن نشهد طلباً ثابتاً، مما يدعم ارتفاع الأسعار".

وبالنسبة لعام 2025، تستهدف شركة " FÄM لوكس"، وهي قسم العقارات الفاخرة التابع لشركة " FÄM العقارية"، تحقيق معاملا بيع بقيمة 10 مليارات درهم إماراتي.

وفي الوقت نفسه، تتوقع شركة "نورديك باي FÄM"، المطور البوتيكي للمجموعة والمتخصص في الفلل المصممة حسب الطلب، تحقيق مبيعات بقيمة مليار درهم إماراتي من الفلل الفاخرة الجاهزة.



ومع نضوج سوق العقارات الفاخرة جداً، فإن نقص الفلل والمنافسة المتزايدة في سوق الشقق تشكل تفضيلات المشترين واستراتيجيات المطورين.

إن الأراضي الرئيسية المخصصة للفلل الفاخرة للغاية في مناطق مثل نخلة جميرا وجزيرة جميرا باي وتلال الإمارات محدودة للغاية، مما يؤدي إلى نقص حاد في المعروض مما يجعل الطلب مرتفعاً باستمرار. كما يظل الطلب على الشقق الفاخرة الجاهزة أعلى بكثير من المعروض، مما يدفع الأسعار إلى الارتفاع. ويركز المشترون على المساكن ذات العلامات التجارية الحقيقية مع عنصر الفخامة الحقيقي.

توازن نسبي

إن العرض والطلب على الشقق في قطاع إعادة البيع متوازنان نسبياً. كما يتمتع المشترون بخيارات في المشاريع التي تقترب من الاكتمال. ويظل الطلب على الشقق ذات العلامات التجارية على الخارطة قوياً، مع قيام المطورين مثل شوبا وإعمار وداماك بإعطاء المستثمرين المزيد من الخيارات.

لقد تغيرت معدلات الاستيعاب للمساكن ذات العلامات التجارية التي تم إطلاقها حديثاً نتيجة للمعروض الكبير. ويجد المطورون صعوبة في تكرار عمليات البيع الفورية قبل عامين، عندما حصلت شركة " FÄMالعقارية" على حجوزات بقيمة مليار درهم إماراتي لمشروع بولغاري لايتهاوس في غضون 24 ساعة.

ويشهد اتجاه جديد آخر للمشترين في قطاع العقارات الفاخرة جداً إعطاء الأولوية لمشاريع البوتيك الصغيرة ذات العرض المحدود والتي تحتفظ بمستويات أعلى من الحصرية وتفرض أسعاراً مميزة.

وفي الوقت نفسه، وفي سوق العقارات على الخارطة، يجذب المطورون الذين يتعاونون مع علامات تجارية عالمية جديدة في دبي المستثمرين العالميين ويضيفون قيمة فريدة للمشاريع الجديدة.

ويختتم المسدي قائلاً: "في أعقاب كل هذه التحولات، تظل الأساسيات قوية. ومع التخطيط الدقيق والتصميمات الفريدة والعروض الحصرية، يمكن للمطورين والمستثمرين على حد سواء أن يزدهروا في هذا القطاع المزدهر".