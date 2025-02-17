100 ألف درهم تمويلاً للفريق الفائز بـ «إم آي تي ديزاين إكس»

اختتمت واحة دبي للسيليكون ومعهد «ماساتشوستس للتكنولوجيا»، بالتعاون مع «غلوبال غروث هب»، يوم العروض الترويجية لبرنامج مسرعة التصميم «إم آي تي ديزاين إكس» دبي.

واحتفلت الفعالية بإتمام منهج تدريبي مكثف لثلاثة أشهر بنجاح، تحت إشراف خبراء معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، الذي تضمّن سلسلة ورش عمل مقدمة إلى الشركات الناشئة الـ10 المبتكرة التي شكلت الدفعة الثانية من البرنامج الذي تم إطلاقه للمرة الأولى في سبتمبر 2023، وهو يمثل نسخة دبي من برنامج مسرّعة التصميم (MIT DesignX) الدولي.

وجرى خلال الفعالية تسليم الجائزة للفريق الفائز «theion»، وتم تكريم الفريق الذي مثله المدير المالي، ماتياس فينغلر، والمؤسس المشارك، يوهانس إيزيل، على إحراز تقدم رائد في تكنولوجيا بطاريات الكريستال والليثيوم والكبريت، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للمناطق الاقتصادية، الدكتور محمد الزرعوني، والمدير العام لواحة دبي للسيليكون، الدكتور جمعة المطروشي، والمدير التنفيذي لبرنامج «ديزاين إكس» في كلية الهندسة المعمارية والتخطيط بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، غيلاد روزنزويغ.

وتضمنت الجائزة حصول الفريق على 100 ألف درهم كتمويل، وفرصة تأسيس أعماله لمدة عام كامل في مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، مركز التكنولوجيا ومساحة العمل المشتركة الكبرى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وإحدى مبادرات واحة دبي للسيليكون.