"طيران الإمارات" : آلاف الشواغر.. والتوظيف قريباً

قال نائب الرئيس والرئيس التنفيذي للعمليات في "طيران الإمارات"، عادل الرضا إن الناقلة حددت حاجتها لوظائف جديدة خلال العام الجاري لمواكبة عمليات التوسعة ولضمان استمرار التزامها بتقديم أفضل تجربة سفر في العالم، مشيراً إلى أن الناقلة قد تحتاج إلى نحو 5 آلاف موظف في قطاع الضيافة الجوية فقط.

وذكر الرضا لـ"الإمارات اليوم"، على هامش القمة العالمية للحكومات 2025 أن عمليات التوظيف تأتي بالتزامن مع ارتفاع الطلب على السفر والزيادة في حجم العمليات التشغيلية، مشيراً إلى أن حاجة الناقلة للوظائف الجديدة لا تشمل فقط قسم الضيافة الجوية بل تمتد إلى قطاعات أخرى مثل أقسام الهندسة وإدارة المسافرين والمطارات فضلاً عن الطيارين.

وأوضح أنه بنهاية يونيو العام الجاري ستكون طيران الإمارات قد استلمت 11 طائرة إيرباص A350 الجديدة منها 3 طائرات تم استلامها بالفعل خلال الفترة الماضية.

أكبر ناقلة دولية في العالم

ووصل إجمالي عدد الطائرات في أسطول «طيران الإمارات» التي تعتبر أكبر ناقلة دولية في العالم، تحت الخدمة إلى 259 طائرة، منها 249 طائرة ركاب، و10 طائرات لخدمات الشحن الجوي، إلى جانب 315 طائرة «تحت الطلب».

وتشغل الشركة رحلاتها إلى 148 وجهة، بما في ذلك ثماني محطات للشحن الجوي في 80 دولة.

إلى ذلك، قال الرضا إن التكنولوجيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي سيسهمان بشكل بارز في في تطوير خدمات الطيران من خلال العمل على تحسين تجربة المسافرين والقدرة على تقديم خدمات سريعة وأكثر كفاءة.