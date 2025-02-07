«أجمل شتاء في العالم» تختتم نسختها الخامسة بإيرادات فندقية بلغت 1.9 مليار درهم

قال وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإمارات للسياحة، عبدالله بن طوق المري، إن النسخة الخامسة لحملة «أجمل شتاء في العالم» نجحت في تحقيق نتائج إيجابية بمختلف إمارات الدولة السبع، إذ وصلت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة خلال هذه النسخة إلى نحو 1.9 مليار درهم، بزيادة قدرها 86.9% على النسخة الرابعة، كما بلغ إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية في الدولة أكثر من 4.4 ملايين نزيل، بنسبة زيادة بلغت 62% مقارنة بالنسخة الرابعة للحملة، وكذلك زيادة في معدل الإشغال الفندقي وصلت إلى 74%.

جاء ذلك بمناسبة إعلان وزارة الاقتصاد اختتام النسخة الخامسة من الحملة، التي انطلقت في 16 ديسمبر الماضي، واستمرت لمدة ستة أسابيع تحت شعار «السياحة الخضراء»، بالتعاون بين وزارة الاقتصاد والمركز الزراعي الوطني، والهيئات السياحية المحلية في الدولة.

وأضاف بن طوق: «استطاعت هذه النسخة أن تصل إلى 224.7 مليون شخص حول العالم، ليصل إجمالي عدد الأشخاص الذين وصلت إليهم الحملة خلال نسخها الخمس إلى أكثر من 1.2 مليار شخص، ما يسهم في ترسيخ الصورة الذهنية الإيجابية لدولة الإمارات كوجهة سياحية عالمية رائدة، كما عززت النسخة من جهود التعاون بين مختلف الجهات والهيئات السياحية المعنية في الدولة للتركيز على تجارب وأنماط ومشاريع سياحية تضاعف الثراء الذي يتميّز به القطاع السياحي في مختلف إمارات الدولة وتنافسية الوجهات الجاذبة في كل إمارة، ما يعمل على بناء ركائز وأسس أكثر قوة لاستدامة القطاع السياحي الوطني، ويقدم نموذجاً متفرداً يعزز هوية الإمارات السياحية الموحدة على المستوى العالمي».

وواصل قطاع السياحة الإماراتي تحقيق نتائج إيجابية، حيث ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى 37.1 مليار درهم خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر لعام 2024 بنسبة نمو 4% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

ووصل معدل الإشغال الفندقي إلى نحو 78% خلال الشهور الـ10 الأولى من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت 2.7%، مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2023، فيما وصل إجمالي عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع إلى نحو 24.9 مليون نزيل بنسبة نمو بلغت 9.5%، في حين بلغ إجمالي عدد المنشآت الفندقية في الدولة نحو 1246 منشأة بنهاية أكتوبر الماضي.

. 4.4 ملايين نزيل في فنادق الدولة خلال فترة النسخة الخامسة من الحملة.