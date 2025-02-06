«دبي الرقمية» تشارك في «عالم الذكاء الاصطناعي»

أكدت «دبي الرقمية» أن مشاركتها في معرض عالم الذكاء الاصطناعي، الذي يختتم اليوم، تأتي في سياق مواكبتها للمستجدات وتعزيز جاهزيتها للمستقبل.

وكشفت «دبي الرقمية» أن لديها قائمة كبيرة بالتطبيقات والمبادرات في مجال الذكاء الاصطناعي، مثل الموظف الذكي، والتطبيقات المختصة بإدارة المواهب واستقطابها، مشيرة إلى أنها تسلط الضوء على «لوحة تحكم دبي»، وهي مبادرة تقدم نظرة لحظية شاملة لمؤشرات المدينة، لدعم متخذي القرارات في القطاعات الرئيسة بإمارة دبي بناءً على البيانات المقدمة.