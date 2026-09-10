غرف دبي توفر لأعضائها خدمات مصرفية متوافقة مع «الشريعة»

أبرمت غرف دبي مذكرة تفاهم مع مصرف الإمارات الإسلامي بهدف تزويد الشركات الأعضاء بخدمات مصرفية وتمويلية، وتسهيل وصول مجتمع الأعمال إلى منتجات مصرفية متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، ومصممة خصيصاً لتحفيز نمو الشركات الأعضاء، وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأنه بموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان لتسهيل استفادة أعضاء غرفة تجارة دبي من الحلول المصرفية والتمويلية المتخصصة التي يوفرها «الإمارات الإسلامي»، والوصول إلى منتجات متوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، وتمويل التجارة وإدارة السيولة وحلول التمويل المؤسسي المصممة خصيصاً لأعضاء غرف دبي، كما سيتعاون الجانبان في تنظيم الندوات، وورش العمل، والمنتديات الاقتصادية المشتركة، بهدف تعزيز الوعي المالي، ودعم نمو الأعمال.

وقال نائب الرئيس التنفيذي للخدمات التجارية والمؤسسية في غرف دبي، خالد الجروان: «تندرج هذه الشراكة مع (الإمارات الإسلامي) في إطار جهودنا المستمرة لتزويد الشركات الأعضاء بالحلول والأدوات التي تدعم نموها، وتُعزّز قدرتها على التوسع»، وأضاف: «من خلال تقديم الاستشارات المالية والمنتجات التمويلية المتوافقة مع أحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية، نساعد الشركات على بلوغ كامل إمكاناتها، وتعزيز إسهامها في النمو الاقتصادي للإمارة، بما يتماشى مع التزامنا بدعم الابتكار، وتعزيز الوعي المالي، ورفع تنافسية القطاع الخاص».

من جهته، قال رئيس الخدمات المصرفية للشركات في «الإمارات الإسلامي»، فيفك شاه: «تُعزّز هذه الشراكة التزامنا بدفع عجلة الازدهار والتقدم الاقتصادي الهادف، ويقدم (الإمارات الإسلامي) قيمة مضافة من خلال حلول مصرفية وتمويلية مبتكرة وأخلاقية تُعزّز تنافسية القطاعات، وتُمكّن من التوسع، عبر دعم القطاع الخاص بعروض تتمحور حول المتعاملين، وبرامج للتوعية المالية».